KONAČNO U NEČEMU PRVI, ILI PORAŽAVAJUĆI PODATAK ZA SRBIJU?! Orlovi su najbolji od svih ekipa koje su ostale bez šanse za odlazak na Mundijal
Barem nam to govori aktuelna FIFA rang lista nakon što su završene evropske kvalifikacije za Mundijal u SAD 2026. godine.
Srbija trenutno zauzima 36. poziciju i tako je najbolje rangirana ekipa koja je ostala bez mogućnosti da se kvalifikuje za predstojeće takmičenje, ukoliko ne računamo Rusiju koja je 30. i koja zbog sukoba sa Ukrajinom ne igra na zvaničnim takmičenjima koja organizuju FIFA i UEFA.
Dakle, osim Rusije, sve preostale reprezentacije koje su na FIFA listi, u trenutku kada je poslednji put ažurirana, bile ispred Srbije, imaju ili obezbeđen plasman na Svetsko prvenstvo, ili igranje baraža preko kojeg bi mogli da dođu do svog mesta.
Ovakav podatak nije za pohvalu, jedino možemo šaljivo da kažemo da smo konačno u nečemu najbolji.
FIFA rang lista:
- Španija - kvalifikovala se
- Argentina - kvalifikovala se
- Francuska - kvalifikovala se
- Engleska - kvalifikovala se
- Portugal - kvalifikovao se
- Holandija - kvalifikovala se
- Brazil - kvalifikovao se
- Belgija - kvalifikovala se
- Italija - u baražu
- Nemačka - kvalifikovala se
- Hrvatska - kvalifikovala se
- Maroko - kvalifikovao se
- Kolumbija - kvalifikovala se
- Meksiko - kvalifikovao se kao domaćin prvenstva
- Urugvaj - kvalifikovao se
- SAD - kvalifikovao se kao domaćin prvenstva
- Švajcarska - kvalifikovala se
- Senegal - kvalifikovao se
- Japan - kvalifikovao se
- Danska - u baražu
- Iran - kvalifikovao se
- Južna Koreja - kvalifikovala se
- Ekvador - kvalifikovao se
- Austrija - kvalifikovala se
- Australija - kvalifikovala se
- Turska - u baražu
- Ukrajina baraž
- Kanada kvalifikovala se kao domaćin
- Norveška kvalifikovala se
- Rusija nema je na takmičenjima
- Panama baraž
- Egipat kvalifikovao se
- Poljska baraž
- Vels - u baražu
- Alžir - kvalifikovao se
- Srbija - ostala bez Svetskog prvenstva
