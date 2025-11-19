Slušaj vest

Barem nam to govori aktuelna FIFA rang lista nakon što su završene evropske kvalifikacije za Mundijal u SAD 2026. godine.

Srbija trenutno zauzima 36. poziciju i tako je najbolje rangirana ekipa koja je ostala bez mogućnosti da se kvalifikuje za predstojeće takmičenje, ukoliko ne računamo Rusiju koja je 30. i koja zbog sukoba sa Ukrajinom ne igra na zvaničnim takmičenjima koja organizuju FIFA i UEFA.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dakle, osim Rusije, sve preostale reprezentacije koje su na FIFA listi, u trenutku kada je poslednji put ažurirana, bile ispred Srbije, imaju ili obezbeđen plasman na Svetsko prvenstvo, ili igranje baraža preko kojeg bi mogli da dođu do svog mesta.

Ovakav podatak nije za pohvalu, jedino možemo šaljivo da kažemo da smo konačno u nečemu najbolji.

FIFA rang lista:

  1. Španija - kvalifikovala se
  2. Argentina - kvalifikovala se
  3. Francuska - kvalifikovala se
  4. Engleska - kvalifikovala se
  5. Portugal - kvalifikovao se
  6. Holandija - kvalifikovala se
  7. Brazil - kvalifikovao se
  8. Belgija - kvalifikovala se
  9. Italija - u baražu
  10. Nemačka - kvalifikovala se
  11. Hrvatska - kvalifikovala se
  12. Maroko - kvalifikovao se
  13. Kolumbija - kvalifikovala se
  14. Meksiko - kvalifikovao se kao domaćin prvenstva
  15. Urugvaj - kvalifikovao se
  16. SAD - kvalifikovao se kao domaćin prvenstva
  17. Švajcarska - kvalifikovala se
  18. Senegal - kvalifikovao se
  19. Japan - kvalifikovao se
  20. Danska - u baražu
  21. Iran - kvalifikovao se
  22. Južna Koreja - kvalifikovala se
  23. Ekvador - kvalifikovao se
  24. Austrija - kvalifikovala se
  25. Australija - kvalifikovala se
  26. Turska - u baražu
  27. Ukrajina baraž
  28. Kanada kvalifikovala se kao domaćin
  29. Norveška kvalifikovala se
  30. Rusija nema je na takmičenjima
  31. Panama baraž
  32. Egipat kvalifikovao se
  33. Poljska baraž
  34. Vels - u baražu
  35. Alžir - kvalifikovao se
  36. Srbija - ostala bez Svetskog prvenstva
