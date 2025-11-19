Slušaj vest

Barem nam to govori aktuelna FIFA rang lista nakon što su završene evropske kvalifikacije za Mundijal u SAD 2026. godine.

Srbija trenutno zauzima 36. poziciju i tako je najbolje rangirana ekipa koja je ostala bez mogućnosti da se kvalifikuje za predstojeće takmičenje, ukoliko ne računamo Rusiju koja je 30. i koja zbog sukoba sa Ukrajinom ne igra na zvaničnim takmičenjima koja organizuju FIFA i UEFA.

Dakle, osim Rusije, sve preostale reprezentacije koje su na FIFA listi, u trenutku kada je poslednji put ažurirana, bile ispred Srbije, imaju ili obezbeđen plasman na Svetsko prvenstvo, ili igranje baraža preko kojeg bi mogli da dođu do svog mesta.

Ovakav podatak nije za pohvalu, jedino možemo šaljivo da kažemo da smo konačno u nečemu najbolji.

FIFA rang lista:

Španija - kvalifikovala se Argentina - kvalifikovala se Francuska - kvalifikovala se Engleska - kvalifikovala se Portugal - kvalifikovao se Holandija - kvalifikovala se Brazil - kvalifikovao se Belgija - kvalifikovala se Italija - u baražu Nemačka - kvalifikovala se Hrvatska - kvalifikovala se Maroko - kvalifikovao se Kolumbija - kvalifikovala se Meksiko - kvalifikovao se kao domaćin prvenstva Urugvaj - kvalifikovao se SAD - kvalifikovao se kao domaćin prvenstva Švajcarska - kvalifikovala se Senegal - kvalifikovao se Japan - kvalifikovao se Danska - u baražu Iran - kvalifikovao se Južna Koreja - kvalifikovala se Ekvador - kvalifikovao se Austrija - kvalifikovala se Australija - kvalifikovala se Turska - u baražu Ukrajina baraž Kanada kvalifikovala se kao domaćin Norveška kvalifikovala se Rusija nema je na takmičenjima Panama baraž Egipat kvalifikovao se Poljska baraž Vels - u baražu Alžir - kvalifikovao se Srbija - ostala bez Svetskog prvenstva

