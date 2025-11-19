Bio je sam ispred Zvezdinog gola.
Fudbal
OVAJ ZICER OBILAZI SRBIJU! POGLEDAJTE ŠTA JE PROMAŠIO FUDBALER SLOVENA PROTIV ZVEZDE! Mogao je da šokira crveno-bele u Rumi, a onda je uradio nešto neverovatno!
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno protiv Slovena u Rumi igraju utakmicu drugog kola Kupa Srbije.
Jasno je da je aktuelni šampion Srbije ušao u ovaj meč kao apsolutni favorit, ali su domaći fudbaleri mogli da šokiraju Zvezdu već u drugom minutu.
Spartak - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Nestvarno je šta je tada promašio fudbaler domaćeg tima!
Marko Arsović je probio po desnom boku, pa poslao loptu na drugu stativu, gde je njegov saigrač vratio na sredinu peterca, a tamo je Dragan Perošević "sam kao duh" sa nekoliko metara poslao loptu iznad prečke i uprska stopostotnu šansu.
