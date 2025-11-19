Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno protiv Slovena u Rumi igraju utakmicu drugog kola Kupa Srbije.

Jasno je da je aktuelni šampion Srbije ušao u ovaj meč kao apsolutni favorit, ali su domaći fudbaleri mogli da šokiraju Zvezdu već u drugom minutu.

Nestvarno je šta je tada promašio fudbaler domaćeg tima!

Marko Arsović je probio po desnom boku, pa poslao loptu na drugu stativu, gde je njegov saigrač vratio na sredinu peterca, a tamo je Dragan Perošević "sam kao duh" sa nekoliko metara poslao loptu iznad prečke i uprska stopostotnu šansu.

Pogledajte ovu šansu: