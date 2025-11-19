Bilo je veoma uzbudljivo.
Fudbal
SPEKTAKL U RUMI, OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN! Ovako je Zvezda pobedila Sloven u Kupu Srbije, pogledajte najzanimljivije momente kroz foto galeriju!
Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala tog takmičenja, pošto su u Rumi pobedili domaći Sloven rezultatom 2:0.
Zvezda je povela u 18. minutu golom Nemanje Radonjiča, a konačan rezultat postavio je Mirko Ivanić u 57. minutu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice kroz foto galeriju:
Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
