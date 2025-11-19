Slušaj vest

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala tog takmičenja, pošto su u Rumi pobedili domaći Sloven rezultatom 2:0.

Zvezda je povela u 18. minutu golom Nemanje Radonjiča, a konačan rezultat postavio je Mirko Ivanić u 57. minutu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice kroz foto galeriju:

Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Screenshot 2025-11-19 132757.jpg
Lajanje na zvezde, Crvena zvezda
sloven-zvezda-kup-527452.JPG
fk zvezda-prozivka-287571.JPG

Tiknizjan i Ivanić dali mališanima jakne tokom pljuska Izvor: Kurir