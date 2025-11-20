SELEKTOR SRBIN EMOTIVAN POSLE NEUSPEHA U KVALIFIKACIJAMA ZA MUNDIJAL: Razočarali smo mnoge, osećamo se loše...
Grčka je grupu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo završila na trećem mestu sa četiri boda iza Danske i šest bodova iza Škotske.
U poslednjem kolu Grci su protiv Belorusije odigrali utakmicu bez golova.
- Razočarali smo mnogo ljudi. Nismo uspeli da ostvarimo veliki cilj. Ova poslednja utakmica nije ni imala neki takmičarski značaj. U ovom momentu svako od nas se oseća veoma loše. Ali, verujem da će ova generacija igrati na nekom velikom takmičenju - rekao je Ivan Jovanović posle utakmice sa Belorusijom.
On je istakao da je zahvalan navijačima.
- Najviše me impresionira to što i dalje imamo dosta navijača na stadionu. To je nešto od velike vrednosti.
Ponovio je da ova generacija Grčke ima pred sobom svetlu budućnost.
- Ubeđen sam da ćemo igrati na velikom takmičenju. Imamo veoma talentovan tim koji skuplja vredno iskustvo za neke nove izazove. Sve što nam se desilo samo će nas učiniti jačim i zahtevnijim u budućnosti - zaključio je Ivan Jovanović.
Bonus video: