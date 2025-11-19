Slušaj vest

Jedan od najboljih fudbalera na svetu Kristijano Ronaldo večerao je sa predsednikom Amerike Donaldom Trampom u Beloj kući u Vašingtonu.

Kristijano Ronaldo je u posetu Americi stigao kao zvanični član delegacije Saudijske Arabije koju je predvodio princ Mohamad Bin Salman.

Donald Tramp i Mohamad Bin Salman na večeri u Beloj kući Foto: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia

Tramp pomenuo Ronalda

U društvu Kristijana Ronalda bila je i njegova supruga Georgina. Prigodan govor svojim gostima održao je Donald Tramp u kojem je pomenuo fudbalera Al Nasra i reprezentacije Portugala.

- Moj sin veliki je obožavalac Ronalda. Beron imao je priliku da ga upozna i zbog toga sada malo više poštuje svog oca - istakao je predsednik Amerike.

Delegacija Saudijske Arabije objasnila je dolazak u Belu kuću kao osnaživanje prijateljstva sa SAD, ali i promociju vlastite države kroz sport i turizam, da ih ljudi ne gledaju samo kao svetsku naftnu velesilu. Saudijci su iskoristili ovu posetu kako bi promovisali Svetsko prvenstvo u fudbalu, čiji će biti domaćini 2034. godine.

Selfi od milion dolara

Posle večere Kristijano Ronaldo iskoristio je priliku da napravi selfi, a na društvene mreže fotografiju je postavio novinar Fabricio Romano, a koja je za kratko vreme doživela na milione pregleda. Na večeri, uz Ronaldovu izabranicu Georginu Rodrigez (31), bili su prisutni svetski moćnici poput Ilona Maska (osnivača "SpaceX") i Tima Kuka (izvršni direktor "Apple").

Kako pišu strani mediji, ovo je jedna od retkih poseta Kristijana Ronalda Americi, a da je poznata javnosti. To je zbog toga, što Portugalac SAD ne pamti po dobrom. Naime, kada je 2009. godine posetio Las Vegas suočio se sa optužbom da je u hotelu seksualno zlostavljao izvesnu Ketrin Majorgu. Ona je preko svojih advokata podnela tužbu, koja je okončana 2022. godine, tako što je sud odbacio zbog manjka dokaza.

Retko dolazi u SAD

Poslednji put Kristijano Ronaldo boravio je u SAD u avgustu 2014. godine, kada je kao član Reala iz Madrida igrao protiv svog bivšeg kluba Mančester junajteda na letnoj pripremnoj turneji u Mičigenu.

Portugalac je nedavno u razgovoru za "CNN" izjavio da će Svetsko prvenstvo 2026. godine biti njegovo poslednje.

- Imaću 41 godinu i mislim da će to biti pravi trenutak da se oprostim na velikom takmičenju. Budimo iskreni, kad kažem uskoro, to znači još jednu, ili dve godine da ću igrati fudbal - rekao je peterostruki osvajač Lige šampiona Kristijano Ronaldo.

Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo na dodeli Globe Soccer Dubai Awards 2024 Foto: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Zvanični promoter Mundijala 2034.

Sa druge strane, dolazak Kristijana Ronalda u Saudijsku Arabiju 2022. pokazao je da ima ogroman uticaj na fudbalska zbivanja u svetu. Njegov primer sledili su mnogi fudbaleri, pa je liga ove arapske zemlje za kratko vreme postala jedna od najuticajnijih u svetu. Ujedno, Kristijano Ronaldo postao je zvanični promoter Mundijala 2034. koji će upravo organizovati Saudijska Arabija.

Prema istraživanju Blumberga, Kristijano Ronaldo je ove godine zbog izdašnog ugovora sa Al-Nasrom postao prvi fudbalski milijarder. Samo za potpis novog dvogodišnjeg ugovora dobio je od kluba 200 miliona evra po sezoni, odnosno 400 miliona evra ukupno. Bez bonusa i premija, te činjenice da je njegovo ime brendirano za Svetsko prvenstvo, te da će i u budućnosti zarađivati ogroman novac. Portugalac je za Al Nasr odigrao 116 utakmica, dao 103 gola i podelio 21 asistenciju.