POZNATI ŠEŠIRI ZA ŽREB BARAŽA U EVROPI! SRBIJE NEMA: UEFA raspodelila reprezentacije, sutra svi u bubnju!
Srpska fudbalska reprezentacija ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će od 11. juna do 19. jula biti održano sledeće godine u Americi, Meksiku i Kanadi.
UEFA je posle završetka kvalifikacija odredila šešire pred žreb za baraž, a koji je zakazan za četvrtak od 13.00 časova u Cirihu.
Čak 16 reprezentacija pokušaće da se domogne Mundijala, a samo četiri će u tom naumu i uspeti. UEFA je reprezentacije rasporedila u četiri šešira na osnovu FIFA rang liste. Prve utakmice baraža biće igrane u martu 2026.
Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina.
Drugi šešir: Poljska, Vels, Slovačka, Češka.
Treći šešir: R. Irska, Albanija, BiH, tzv. Kosovo.
Četvrti šešir: Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska, Rumunija.
U prva tri šešira nalaze se selekcije koje su zauzele drugo mesto u svojim kvalifikacionim grupama, dok su u poslednjem četvrtom nacionalni timovi koji su to pravo izborili preko Lige nacija. Baraž dueli biće igrani 26. i 31. marta naredne godine
Sistem baraža za SP je sledeći. U polufinalnim mečevima ekipe iz prvog šešira biće domaćini ekipama iz četvrtog, a ekipe iz drugog dočekaće timove iz trećeg šešira. Samo pobednici četiri finala dobijaju kartu za Mundijal.