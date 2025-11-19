Slušaj vest

Srpska fudbalska reprezentacija ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će od 11. juna do 19. jula biti održano sledeće godine u Americi, Meksiku i Kanadi.

UEFA je posle završetka kvalifikacija odredila šešire pred žreb za baraž, a koji je zakazan za četvrtak od 13.00 časova u Cirihu.

Čak 16 reprezentacija pokušaće da se domogne Mundijala, a samo četiri će u tom naumu i uspeti. UEFA je reprezentacije rasporedila u četiri šešira na osnovu FIFA rang liste. Prve utakmice baraža biće igrane u martu 2026.

Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina.

Drugi šešir: Poljska, Vels, Slovačka, Češka.

Treći šešir: R. Irska, Albanija, BiH, tzv. Kosovo.

Četvrti šešir: Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska, Rumunija.

U prva tri šešira nalaze se selekcije koje su zauzele drugo mesto u svojim kvalifikacionim grupama, dok su u poslednjem četvrtom nacionalni timovi koji su to pravo izborili preko Lige nacija. Baraž dueli biće igrani 26. i 31. marta naredne godine

Sistem baraža za SP je sledeći. U polufinalnim mečevima ekipe iz prvog šešira biće domaćini ekipama iz četvrtog, a ekipe iz drugog dočekaće timove iz trećeg šešira. Samo pobednici četiri finala dobijaju kartu za Mundijal.