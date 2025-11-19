Slušaj vest

Srpska fudbalska reprezentacija ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će od 11. juna do 19. jula biti održano sledeće godine u Americi, Meksiku i Kanadi.

UEFA je posle završetka kvalifikacija odredila šešire pred žreb za baraž, a koji je zakazan za četvrtak od 13.00 časova u Cirihu.

Đenaro Gatuzo sa stručnim štabom fudbalske reprezentacije Italije
Đenaro Gatuzo sa stručnim štabom fudbalske reprezentacije Italije Foto: ALESSION MARINI/ANSA

Čak 16 reprezentacija pokušaće da se domogne Mundijala, a samo četiri će u tom naumu i uspeti. UEFA je reprezentacije  rasporedila u četiri šešira na osnovu FIFA rang liste. Prve utakmice baraža biće igrane u martu 2026. 

Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina.

Drugi šešir: Poljska, Vels, Slovačka, Češka.

Treći šešir: R. Irska, Albanija, BiH, tzv. Kosovo.

Četvrti šešir: Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska, Rumunija.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

U prva tri šešira nalaze se selekcije koje su zauzele drugo mesto u svojim kvalifikacionim grupama, dok su u poslednjem četvrtom nacionalni timovi koji su to pravo izborili preko Lige nacija. Baraž dueli biće igrani 26. i 31. marta naredne godine

Sistem baraža za SP je sledeći. U polufinalnim mečevima ekipe iz prvog šešira biće domaćini ekipama iz četvrtog, a ekipe iz drugog dočekaće timove iz trećeg šešira. Samo pobednici četiri finala dobijaju kartu za Mundijal.

Ne propustiteFudbalNISI BIO NA NIVOU I NEMAŠ PRAVO DA TO GOVORIŠ O PIKSIJU: Šampion Evrope iz Barija obratio se Filipu Kostiću!
Dragan Stojković Piksi i Filip Kostić pred utakmicu Srbije u Letoniji
FudbalEVO KAD VELJKO PAUNOVIĆ POTPISUJE UGOVOR! SVE JE POZNATO: Dragan Džajić ekskluzivno za Kurir otkrio epilog pregovora sa selektorom!
Dragan Džajić i Veljko Paunović u Fudbalskom savezu Srbije
FudbalBIVŠI GOLMAN SRBIJE POSTAO OTAC: Lepotica ga je učinila najsrećnijim čovekom na svetu! (FOTO)
Vanja Milinković Savić i Marko Dmitrović na treningu reprezentacije Srbije
FudbalVELIČAMO PORAZ! TO NIJE DOBRO! PAUN JE DOČEKAN KAO KRALJ, ALI ĆE MU ISPRAĆAJ BITI MNOGO LOŠ: Oglasio se bivši trener Zvezde posle neuspeha Srbije u Londonu
Veljko Paunović na utakmici između Engleske i Srbije na Vembliju

U ČEMU JE ZAKAZALA REPREZENTACIJA SRBIJE NA EP? Stručnjaci nemaju dilemu: Imamo odlične igrače, ali nemamo sistem  Izvor: Kurir televizija