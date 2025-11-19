Slušaj vest

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala tog takmičenja, pošto su u Rumi pobedili domaći Sloven 2:0.

Trener Slovena Jovan Golić rekao je da se njegova ekipa dobro predstavila protiv Crvene zvezde.

"Za nas je ovo bila velika statisfakcija, za klub i grad koji dugo nije bio na fudbalskoj mapi Srbije. Imali smo priliku da se pokažemo u najboljem svetlu i to smo iskoristili. Čestitao bih mojim momcima što su bili hrabri i pružili dobru partiju. Ostaje žal što nismo postigli bar jedan pogodak", naveo je Golić.

Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U osminu finala su se prethodno plasirali Mačva, Železničar Pančevo, Borac Čačak, Budućnost Dobanovci, Grafičar, Spartak, Novi Pazar, Dubočica, OFK Vršac, Jedinstvo sa Uba, Zemun, Trajal, IMT, Radnički Niš i Vojvodina.

Gol Aleksandar Katai Izvor: Arena Sport