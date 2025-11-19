Slušaj vest

Eder Militao (27) je napustio teren u 58. minutu prijateljske utakmice koju je Brazil odigrao protiv Tunisa (1:1) u Vilnev d’Ask u Francuskoj. Pregledi obavljeni u sredu pokazali su da je reč o "mukularnoj povredi velikog aduktora desne noge", navodi se u saopštenju Reala.

Španski mediji prenose da će defanzivac pauzirati oko dve nedelje, te da neće biti u konkurenciji za meč sa Elčeom ovog vikenda u La Ligi, kao ni za duel sa Olimpijakosom u Ligi šampiona naredne nedelje.

S obzirom na dugotrajna odsustva Antonija Ridigera i Davida Alabe, trener Reala Madrid Ćabi Alonso trenutno na raspolaganju ima samo dvojicu klasičnih štopera, Raula Asensija i Dina Hojsena.

(Beta)