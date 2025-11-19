Slušaj vest

Poraz od Liverpula u Ligi šampiona i remi u Primeri sa Rajo Valjekanom bili su dovoljni da u svlačionici Reala izbije sukob.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26

 Kako pišu pojedini španski mediji, petorica fudbalera okrenula su leđa trenera Ćabiju Alonsu.

Ekipa, prema pisanju medija "ima malo ili nimalo odnosa s novim trenerom, a u kolektivu punom ega poput onog u Real Madridu, ovo se čini kao seme nečeg većeg. Prvi raskol."

Španski mediji imenuju Džuda Belingema, Vinisijusa Žuniora, Tiboa Kurtou, Eduarda Kamavingu i Federika Valverdea, kao vođe pobune.

Očigledno je da između Alonsa i Vinisijusa ne postoji sjajna konekcija, što se videlo u poslednjem El klasiku, kada je brazilski reprezentativac pretio da će napustiti klub pošto je zamenjen.

Vinisijus se dan kasnije javno izvinio saigračima i navijačima, ali ne i treneru Alonsu.

