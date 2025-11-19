Slušaj vest

Krilo Benfike, danas 21-godišnjak, rekao je na sudu da je putem aplikacije Snепčet primio video-snimak u trajanju od 27 sekundi, koji je prosledio u grupni čet sa četvoricom prijatelja, a zatim obrisao kada je shvatio njegov sadržaj, prenosi Bi Bi Si.

U vreme incidenta Šeljderup je imao 19 godina i igrao je za danski Nordsjeland. Tokom istrage sarađivao je sa policijom i izjasnio se krivim.

Kazna je uslovna i biće aktivirana samo ukoliko počini novo krivično delo u narednih 12 meseci. Tužilaštvo je tražilo najmanje 20 dana zatvora.

Njegov advokat Anders Nemet rekao je da će odbrana razmotriti mogućnost ulaganja žalbe. Predsednik Benfike Rui Košta ranije je poručio da će klub podržati Šeljderupa.

Fudbaler se 8. novembra oglasio na Instagramu, izvinio se i ocenio da je napravio "glupu grešku", poručivši da je spreman da snosi posledice i apelovao da se ne gledaju niti dele snimci sa štetnim ili uvredljivim sadržajem.

"Delo za koje ću biti osuđen ne odražava ko sam ja kao osoba i šta zastupam", naveo je.

Šeljderup, koji ima osam nastupa za Norvešku, bio je rezerva u nedelju u pobedi svoje selekcije protiv Italije (4:1) u Milanu, kojom je izboren plasman na Svetsko prvenstvo 2026.

(Beta)