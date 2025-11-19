Slušaj vest

Osam dana uoči susreta sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope, došlo je do velike promene u redovima rumunskog šampiona - Steaue!

FCSB je odlučio da funkciju sportskog direktora preuzme Florin Černat. Dobro poznato ime u fudbalskom regionu, posle sedam godina obavljanja iste pozicije u fotelji Voluntarija, prihvatilo je poziv učesnika Lige Evrope.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Černat je tokom igračke karijere nastupao za mnoštvo klubova, među kojima se svakako izdvajaju Dinamo Kijev, turski Rize i Hajduk Split.

- FCSB želi Florinu dobrodošlicu u crveno-plavu porodicu i mnogo uspeha zajedno sa nama - napisali su su u kratkom saopštenju zaposleni u klubu iz Bukurešta.

