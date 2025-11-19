Slušaj vest

Prva zvezda francuske reprezentacije Kilijan Mbape našao se na udaru francuske javnosti zbog odsustva sa utakmice protiv Azerbejdžana u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Francuska je i pre utakmice poslednjeg kola grupe D obezbedila plasman na Mundijal, a na pomenutoj utakmici nije igrao Mbape koji je prijavio povredu. Zbog toga ga je selektor Didije Dešam oslobodio obaveza.

Očekivalo se da će se Mbape vratiti u Madrid na dodatne lekarske preglede u klubu zbog povrede na zglobu, ali je on umesto toga odleteo u Dubai u privatnoj režiji.

Iz Madrida je stigla vest i da Mbape neće biti pregledan, već će biti u konkurenciji za tim za utakmicu koju Real igra u nedelju protiv Elčea.

Ovakvo ponašanje Kilijana Mbapea naišlo je na oštre kritike javnosti. Najglasniji među njima bio je bivši reprezentativac Žerom Roten.

"Ne radi se čak ni o Kilijanu Mbapeu, ljut sam na kapitena reprezentacije. Da je to uradio bilo koji drugi kapiten, rastrgao bih ga na komadiće. Kako je Didije Dešam mogao ovo da dopusti?!"

Poseban gnev izaziva činjenica da je Mbape uradio nešto slično i pre godinu dana. Dok je Francuska u Ligi nacija igrala protiv Izraela, kapiten je umesto u Madridu boravio u Švedskoj, takođe obavljajući privatne obaveze.