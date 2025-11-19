Slušaj vest

Utakmica protiv Ajntrahta iz Frankfurta biće odigrana 9. decembra u ligaškoj fazi novog formata Lige šampiona, a očekuje se oko 45.000 dostupnih ulaznica.

Evropska fudbalska unija (Uefa) je prihvatila zahtev Barselone da se ekipa vrati na Kamp Nou, nakon što je procenjeno da su ispunjeni svi potrebni uslovi. Klub je morao da dobije izuzeće, jer propisi nalažu da timovi koriste isti stadion za sve četiri domaće utakmice u ligaškoj fazi takmičenja.

"Barselona sa zadovoljstvom objavljuje povratak na svoj stadion i nastavak sveobuhvatnog projekta transformacije novog "Spotify Camp Noua"", navedeno je u saopštenju.

Klub je u ponedeljak potvrdio da će meč Primere protiv Atletik Bilbaa, koji se igra u subotu, biti prvi na Kamp Nou od početka rekonstrukcije u junu 2023. godine. Protiv Bilbaa će moći da prisustvuje samo 45.401 navijač.

Više od 20.000 navijača platilo je ulaz kako bi prisustvovalo treningu tima na stadionu 7. novembra.

Barselona je obezbedila 1,45 milijardi evra od više investitora za finansiranje projekta proširenja kapaciteta najvećeg stadiona u Evropi sa 99.000 na 105.000 mesta.

Klub je prvobitno planirao povratak na stadion u novembru 2024. povodom 125. godišnjice, ali su kašnjenja dovela do toga da ekipa od početka sezone 2023/24. igra na Olimpijskom stadionu sa 55.000 mesta.

Dodatna odlaganja ovog leta primorala su Barselonu da jedan meč Primere u septembru odigra na stadionu sa samo 6.000 mesta u okviru trening-centra kluba.

(Beta)