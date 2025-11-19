Slušaj vest

Klub iz Monpeljea nije bio dostupan za komentar.

Fauler (22), sada igračica Mančester Sitija, opisala je incident u autobiografskoj knjizi "Bloom", objavljenoj ove nedelje. Nakon dve godine u Monpeljeu (2020–2022), igračice su pred svoj poslednji meč na domaćem terenu dobile cveće, sve osim Fauler i njene saigračice, Holanđanke Ešli Virden, čija imena, kako navodi, nisu bila pomenuta ni tokom ceremonije.

"Kada smo se vratile u svlačionicu, neke saigračice su se pitale zašto nismo dobile cveće. Slegle smo ramenima, zbunjene jednako kao i one. Nekoliko devojaka se smejalo, a onda je jedna igračica došla i dala meni i Ešli banane uz komentar: "Evo, uzmite ovo." To je bila kap koja je prelila čašu", piše Flauer.

U knjizi ne navodi ime te igračice.

"Ne dobiti cveće je jedno, ali kao dve od šest tamnoputih devojaka u timu, dobiti banane nije nešto što mogu olako da shvatim. Da li je bio nesporazum? Da li je to bila jedina stvar u svlačionici? Da li je imala dobre namere?", pita se Fauler.

"Pokušala sam to da opravdam na razne načine, tražeći bilo kakav znak iskrene greške. Ali kada se sve sabere sa mnogim drugim trenucima u kojima smo se osećale slično, bilo je teško videti to samo kao slučajnost", dodaje ona.

Fauler takođe govori o opštem osećaju nelagode tokom dvogodišnjeg boravka u Monpeljeu i priznaje da je u jednom trenutku razmišljala da potpuno napusti fudbal.

Navodi i da je bila nezadovoljna medicinskom brigom u klubu, tvrdeći da su njene žalbe na bolove u grudima bile olako shvaćene, klupski lekar joj je, prema njenom pisanju, posvetio "pet minuta pregleda", dao joj protivupalne lekove i poručio da može da nastavi da igra.

"To nije bio pregled kakvom sam se nadala", zaključuje Fauler.

(Beta)