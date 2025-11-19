Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Švajcarske Granit Džaka "na nož" je dočekan u Prištini tokom utakmice koju su igrali protiv lažne države Kosovo.

Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo

Džaka, koji vodi poreklo iz južne srpske pokrajine, zbog pojedinih komentara uoči meča našao se na udaru navijača. Svaki njegov dodir sa loptom ispraćen je zvižducima sa tribina.

Po završetku meča Džaka je ušao u žustar verbalni okršaj sa, ispostaviće se, vođom navijača Lulzimom Berišom.

Iako snimak pokazuje da je razgovor bio žestok, otac Granita Džake, Radžip, tvrdi da je suprotno od toga.

"Vođa navijača Lulzim Beriša nije imao verbalni obračun s Granitom. On je zapravo došao da se izvini zbog zvižduka koje je Granit dobio. Objasnio mu je da oni za to nisu odgovorni", rekao je Radžip Džaka.