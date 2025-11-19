Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Švajcarske Granit Džaka "na nož" je dočekan u Prištini tokom utakmice koju su igrali protiv lažne države Kosovo.

Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo Foto: Printscreen / Facebook / IndeksOnline, Printscreen / Facebook /IndeksOnline

 Džaka, koji vodi poreklo iz južne srpske pokrajine, zbog pojedinih komentara uoči meča našao se na udaru navijača. Svaki njegov dodir sa loptom ispraćen je zvižducima sa tribina.

Po završetku meča Džaka je ušao u žustar verbalni okršaj sa, ispostaviće se, vođom navijača Lulzimom Berišom.

Iako snimak pokazuje da je razgovor bio žestok, otac Granita Džake, Radžip, tvrdi da je suprotno od toga.

"Vođa navijača Lulzim Beriša nije imao verbalni obračun s Granitom. On je zapravo došao da se izvini zbog zvižduka koje je Granit dobio. Objasnio mu je da oni za to nisu odgovorni", rekao je Radžip Džaka.

Ne propustiteFudbal"PAZITE ŠTA PRIČATE O PORODICI DŽAKA! DA NE BUDE KASNO..." Albanka prozvala Granita, pa prošla kroz PAKAO! Pretili joj silovanjem i proterivanjem u Srbiju!
1546473.jpg
Fudbal"DŽAKA JE GOVORIO O GENOCIDU KOJI SU POČINILI SRBI NA KOSOVU..." Sramotna izjava političarke iz lažne države: Granitov otac je bio politički zatvorenik...
Granit Džaka Vlora Čitaku
Fudbal"OVO DA MI URADITE U MOJOJ KUĆI! BOLI ME..." Granit Džaka se raspao pred kamerama posle PONIŽENJA na meču protiv lažne države Kosovo! Skoro je zaplakao!
profimedia-1053205038.jpg
FudbalSukob Granita Džake i huligana lažne države Kosovo: Pogledajte kako je sve izgledalo (GALERIJA)
Granit Džaka 3.jpg
FudbalGRANIT DŽAKA U ŽESTOKOM SUKOBU SA VOĐOM NAVIJAČA LAŽNE DRŽAVE KOSOVO! Isplivao snimak epskog skandala: Pljuštale uvrede, malo je falilo da dođe do TUČE (VIDEO)
Granit Džaka naslovna.jpg
FudbalGRANIT DŽAKA NA UDARU NAVIJAČA TZV. KOSOVA: Neverovatne scene u Prištini!
profimedia-1053169749.jpg

Džaka se pozdravlja sa srpskim fudbalerima, grli sa Rajkovicem Izvor: Kurir