BOMBA! Srđan Blagojević ponuđen bratskom klubu Crvene zvezde!
Bivši trener PartizanaSrđan Blagojević navodno je na meti Spartaka iz Moskve koji se nedavno rastao sa Dejanom Stankovićem.
Spartak je odmah započeo potragu za Stankovićevim naslednikom, a prema izveštajima koji stižu iz Moskve, Spartak želi stranca na čelu svog stručnog štaba.
Uveliko se spekuliše o brojnim trenerima, među kojima se tokom dana pojavilo ime doskorašnjeg stratega Partizana – Srđana Blagojevića.
Kako prenosi “Sport – Dan za Danom”, Blagojević je navodno ponuđen rukovodstvu crveno-belih. Navodno – Spartaku je predloženo da razmotri opciju angažovanja iskusnog srpskog stručnjaka.
U tekstu se još navodi da je Blagojević stekao veliko iskustvo tokom rada u Srbiji, Mađarskoj i Kazahstanu, te da je krajem 2023. godine bio u pregovorima za preuzimanje klube Sočija, takođa člana ruske Premijer lige.
