Bivši trener PartizanaSrđan Blagojević navodno je na meti Spartaka iz Moskve koji se nedavno rastao sa Dejanom Stankovićem.

Spartak je odmah započeo potragu za Stankovićevim naslednikom, a prema izveštajima koji stižu iz Moskve, Spartak želi stranca na čelu svog stručnog štaba.

Uveliko se spekuliše o brojnim trenerima, među kojima se tokom dana pojavilo ime doskorašnjeg stratega Partizana – Srđana Blagojevića.

Kako prenosi “Sport – Dan za Danom”, Blagojević je navodno ponuđen rukovodstvu crveno-belih. Navodno – Spartaku je predloženo da razmotri opciju angažovanja iskusnog srpskog stručnjaka.

U tekstu se još navodi da je Blagojević stekao veliko iskustvo tokom rada u Srbiji, Mađarskoj i Kazahstanu, te da je krajem 2023. godine bio u pregovorima za preuzimanje klube Sočija, takođa člana ruske Premijer lige.

