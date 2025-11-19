Slušaj vest

Bivši trener PartizanaSrđan Blagojević navodno je na meti Spartaka iz Moskve koji se nedavno rastao sa Dejanom Stankovićem.

Spartak je odmah započeo potragu za Stankovićevim naslednikom, a prema izveštajima koji stižu iz Moskve, Spartak želi stranca na čelu svog stručnog štaba.

Srđan Blagojević, predstavljanje u Partizanu Foto: Starsport

Uveliko se spekuliše o brojnim trenerima, među kojima se tokom dana pojavilo ime doskorašnjeg stratega Partizana – Srđana Blagojevića.

Kako prenosi “Sport – Dan za Danom”, Blagojević je navodno ponuđen rukovodstvu crveno-belih. Navodno – Spartaku je predloženo da razmotri opciju angažovanja iskusnog srpskog stručnjaka.

U tekstu se još navodi da je Blagojević stekao veliko iskustvo tokom rada u Srbiji, Mađarskoj i Kazahstanu, te da je krajem 2023. godine bio u pregovorima za preuzimanje klube Sočija, takođa člana ruske Premijer lige.

Ne propustiteFudbalMILINKO PANTIĆ, LEGENDA PARTIZANA I ATLETIKA: Tužan sam kad vidim stanje u fudbalskom klubu! Znaju da na mene uvek mogu da računaju
screenshot-1.jpg
TenisITALIJANI U POLUFINALU DEJVIS KUPA: Dvostrukom braniocu titule sledi okršaj sa Belgijom
Dejvis kup Italije
Ostali sportoviAMERIČKA DRŽAVNA TUŽITELJKA SAOPŠTILA: Kanadski olimpijac optužen za likvidaciju svedoka, raspisana nagrada od 15 miliona!
Pem Bondi
FudbalISPLIVALI DETALJI! Otac Granita Džake otkrio o čemu je njegov sin pričao sa vođom navijača! Ovo niko nije očekivao
Granit Džaka naslovna.jpg

BONUS VIDEO:

Marko Jovanović u Areni gleda Partizan Monako Izvor: Kurir