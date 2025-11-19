Slušaj vest

Kurasao je u noči između utorka i srede postao najmanja država koja se ikada plasirala na Svetsko prvenstvo.

Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport

 Kurasao, predvođen bivšim selektorom naše zemlje Dikom Advokatom, odigrao je bez golova protiv Jamajke.

Ova država ima tek 156.115 stanovnika, otprilike kao Kragujevac.

No, nije sve išlo tako lako. Jamajka je čak tri puta u drugom poluvremenu pogađala stativu ili prečku, a u petom minutu nadoknade vremena dosuđen je i penal.

Ipak, VAR je presudio u korist Kurasaoa, što je donelo veliku radost u državi, a pogotovo u studiju državne televizije.

Usledilo je slavlje koje je postalo viralno na društvenim mrežama.

A tek kada se utakmica završila.

Ne propustiteFudbalBIVŠI SELEKTOR SRBIJE ODVEO NEPRIZNATU DRŽAVU NA MUNDIJAL! Ovo niko nije očekivao, senzacija o kojoj bruji planeta! Uspeo je i da UĐE U ISTORIJU!
srbija-danska-1330.JPG
FudbalKurasao na Svetskom prvenstvu: Preživeli dramu protiv Jamajke i znali da proslave istorijski uspeh (GALERIJA)
profimedia-1053236555.jpg
FudbalFRANCUSKA JE BESNA NA MBAPEA! Ponovo je to uradio: "Rastrgao bih ga na komadiće"
Kilijan Mbape
FudbalOGLASIO SE MARKO ARNAUTOVIĆ Fudbaler Zvezde slavi odlazak na Mundijal: Najponosniji trenutak moje karijere!
Marko Arnautović
FudbalSVE JE POZNATO! Ove ekipe iz Evrope putuju na Mundijal, a evo ko još ima šanse da se dokopa SP
Mundijal 2026

Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže