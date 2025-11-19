Jamajka je čak tri puta u drugom poluvremenu pogađala stativu ili prečku
POSTALI SU NAJMANJA DRŽAVA IKADA KOJA IDE NA MUNDIJAL: Reakcija slavlja novinara je hit na društvenim mrežama
Kurasao je u noči između utorka i srede postao najmanja država koja se ikada plasirala na Svetsko prvenstvo.
Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport
Kurasao, predvođen bivšim selektorom naše zemlje Dikom Advokatom, odigrao je bez golova protiv Jamajke.
Ova država ima tek 156.115 stanovnika, otprilike kao Kragujevac.
No, nije sve išlo tako lako. Jamajka je čak tri puta u drugom poluvremenu pogađala stativu ili prečku, a u petom minutu nadoknade vremena dosuđen je i penal.
Ipak, VAR je presudio u korist Kurasaoa, što je donelo veliku radost u državi, a pogotovo u studiju državne televizije.
Usledilo je slavlje koje je postalo viralno na društvenim mrežama.
A tek kada se utakmica završila.
