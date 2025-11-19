Slušaj vest

Prvi zonski klubovi u državi koji su dobili semafore, one koji se mogu videti i na superligaškim stadionima, stanuju na Zapadu - slike iz Ljubića (Polet), Radinaca (Mladi Radnik 1940) i Markovca (Napredak) nedavno su obišle Srbiju, a sada su predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić obradovali klubove Prve lige i Srpske lige Zapad.

U Čačku su gostorimstvo vodećim ljudima FSRZS ukazali predsednik Borca 1926 Predrag Milivojević i prvi operativac kluba Aleksandar Petrović. Lepši poklon za plasman u 1/8 finala Kupa Srbije, klub velike tradicije nije mogao da poželi.

Veliko poštovanje Nebojši Živanoviću i Darku Bradonjiću ukazano je i u Požegi, gde su ih dočekali predsednik Sloge Aleksandar Đurić i generalni sekretar Mirko Mitrović.

Zlatiborski okrug i njegova fudbalska prestonica Užice, nedavno su dobili teren sa veštačkom travom, a Jedinstvo Putevi sada i led semafor najnovije generacije. Predsednik Ivan Karapetrović i generalni sekretar Milomir Bukvić nisu krili zahvalnost zbog donacije koja će u budućnosti svim akterima na stadionu Jedinstva Putevi doneti još lepši ambijent.

I Prijepolje će da pamti 19. novembar, Polimlje staje u red srpskoligaša koji će imati evropski standard, kada je reč o led semaforu. Sportski direktor Siniša Ljujić i generalni sekretar Bojan Svićević primili su donaciju koja će stadion u Prijepolju učiniti lepšim i funkcionalnijim.