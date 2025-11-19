Slušaj vest

Ašraf Hakimi, desni bek Paris Sen Žermena i kapiten reprezentacije Maroka, proglašen je u večeras u Rabatu za najboljeg afričkog fudbalera godine, saopštila je Afrička fudbalska konfederacija (CAF).

1/8 Vidi galeriju Ašraf Hakimi Foto: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Dvadesetsedmogodišnji fudbaler osvojio je ovo priznanje prvi put u karijeri, nakon dobre sezone u kojoj je sa svojim klubom trijumfovao u Ligi šampiona i francuskom prvenstvu.

Hakimi, koji je završio na šestom mestu u izboru za Zlatnu loptu, pobedio je u konkurenciji Egipćanina Mohameda Salaha, osvajača nagrade 2017. i 2018. godine, i Nigerijca Viktora Osimena, prošlogodišnjeg laureata. U 2024. nagradu je poneo Ademola Lukman iz Atalante.

Hakimi je već u maju osvojio i nagradu "Marc-Vivien Foe" za najboljeg afričkog fudbalera francuske Lige 1.

"Velika je čast biti ovde i osvojiti ovako prestižan trofej. Veoma sam ponosan", rekao je Hakimi prilikom preuzimanja nagrade.

Iako je trenuto van terena zbog uganuća članka, Hakimi se nada da će biti spreman da predvodi Maroko, domaćina kontinentalnog takmičenja, na Kupu afričkih nacija koji počinje 21. decembra.