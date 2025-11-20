Slušaj vest

Izuzetno emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.

Podsetimo, Austrija je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija odigrala nerešeno 1:1 sa Bosnom i Hercegovinom u Beču.

Austrijanci su tako prvi put posle 28 godina izborili učešće na Mundijal.

Kapiten i najbolji igrač Austrije, Marko Arnautović, u emotivnom intervjuu koji je dao za "Servus TV" govorio je koliko mu znači igranje za reprezentaciju. Otkrio je da je zbog toga imao problema i sa suprugom.

"Pet godina imam problema sa suprugom. Ona stalno govori: "Ostani ovde, stari si". Ali iskreno, ne moram ni da igram. Samo da budem ovde", otkrio je Marko, aludirajući na to koliko mu prija što je deo reprezentacije.

Govorio je napadač Zvezde i sjajnim odnosima koje ima sa saigračima iz nacionalnog tima.

"Teško je opisati. Svi momci su mlađi od mene. Ovo je moja porodica. Imam porodicu koju mnogo volim, a oni su bili na tribinama. Ovi momci su moja druga porodica", poručio je Arnautović.

Ko je Sara Arnautović?

Marko i Sara zajedno su od 2012. godine, a upoznali su se još dok je austrijski fudbaler igrao u nemačkom Bremenu. U jednoj diskoteci dogodio se sudbonosni susret. Marko je tada bio fudbalska zvezda u usponu, a ona je radila kao medicinski asistent i top model!

Zbog porodice, Sara je napustila karijeru i u potpunosti se posvetila njihovim ćerkama – Emiliji i Alisiji.

Rođena kao Sara Lizakovski 21. marta 1985. godine u Beču, četiri godine je starija od Marka, a danas važi za jednu od najlepših žena fudbalera.