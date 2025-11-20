NAJGORA REPREZENTACIJA EVROPE! Bili su "kanta za punjenje", kvalifikacije završili bez postignutog gola!
Evropu će na Mundijalu predstavljati 16 ekipa - 12 timova obezbedilo je direktan plasman na SP, a preostala četiri mesta biće popunjena nakon baraža koji je na programu u martu naredne godine.
Među najvećim razočaranjem kvalifkacja je selekcija Srbije, koja je ostala bez plasmana na Mundijal, pošto je kvalifikacije završila iz Engleske i Albanije u Grupi K.
Ipak, ako je za utehu - nismo bili najgori.
Ubedljivo najlošija reprezentacija u evropskim kvalifikacijama je Lihtenštajn. To je jedina reprezentacija koja nije postigla nijedan gol. Doživeli su osam poraza u osam utakmica sa gol razlikom 0:31.
Bolji od njih bili su čak i Gibraltar i San Marino, koji su uspeli da postignu tri, odnosno dva gola.
Zanimljivo, ovo je sedmi put da jedna reprezentacija evropske kvalifikacije završava bez pobede i postignutog gola.
