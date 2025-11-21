Slušaj vest

Čoveku koji je tokom karijere postigao više od 700 golova u zvaničnim utakmicama tražili su da prestane da daje golove. To je nešto što tvrdi Sebastijan Staševski, autor biografije Roberta Levandovskog pod nazivom "Levandovski. Onaj pravi".

Poljak je na leto 2022. godine prešao iz Bajerna u Barselonu i u sezoni koja je usledila postigao je 23 gola u La Ligi. Katalonci su osvojili titulu, a Levandovski je bio najbolji strelac lige pošto je 23 puta bio strelac.

Staševski tvrdi da je centarfor imao sastanak sa čelnicima kluba, a među njima i Đoan Laporta i da mu je na tom sastanku rečeno da u dve preostale utakmice ne postigne gol.

Robert Levandovski u dresu Barselone

Razlog za to je navodno klauzula koju je Barselona dogovorila sa Bajernom. Prema njoj bi Katalonci morali da plate 2,5 miliona evra ukoliko bi u prvoj sezoni Levandovski postigao 25 golova.

Robert je protiv Majorke i Selte bio na terenu od prvog do poslednjeg trenutka, ali nije postigao nijedan gol.

