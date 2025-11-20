FSS SE OGLASIO ZBOG DUŠANA TADIĆA: Savez se OVIM REČIMA obratio bivšem kapitenu reprezentacije Srbije!
Fudbalska reprezentacija Srbije neuspešno je završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, te su "orlovi" bili tek treći u svojoj grupi iza Engleske i Albanije.
Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije prvo je zamenio privremeni selektor Zoran Bata Mirković, da bi kasnije na njegovo mesto došao Veljko Paunović koji je vodio "orlove" protiv Engleske i Letonije, a očekuje se da nastavi svoj mandat. Dolaskom Paunovića otvorilo se pitanje i da li će se neki fudbaleri vratiti u reprezentaciju, a jedan od igrača kog bi mnogi želeli u sastavu je bivši kapiten Dušan Tadić.
Tadić je 20. novembra 2025. godine proslavio 37. rođendan, a FSS se oglasio i obratio mu se ovim rečima:
- Srećan 37. rođendan i sve najlepše želimo Dušanu Tadiću - stoji u objavi kojom je FSS čestitao rođendan bivšem kapitenu.
Da li ćemo Tadića ponovo videti u reprezentaciji biće poznato uskoro.
Šta je Paunović rekao o Tadiću?
Otkrio je Paunović na konferenciji za medije povodom promocije na mesto selektora Srbije da je kontaktirao Dušana Tadića.
- Obavio sam razgovor sa Dušanom Tadićem. Mislim da njegova kreativnost, liderske sposobnosti... Da bi nam dobro došle za ovo okupljanje. Nažalost, do toga nije došlo - otkrio je Paunović.
BONUS VIDEO: