14:14

Budućnost - Crvena zvezda

Zanimljiv meč nas čeka u Dobanovcima.

14:12

Vršac - Vojvodina 

Mali vojvođanski "derbi".

14:10

Železničar - Trajal

Kruševljani su izbacili gradskog rivala, ekipu Napretka u prethonoj fazi.

14:09

Borac - Jedinstvo

Duel dva prvoligaša odlučiće ko prolazi među osam najboljih.

14:07

Grafičar - Radnički Niš 

Izabranici Tomislava Sivića gostuju beogradskom prvoligašu.

14:06

Novi Pazar - Dubočica

Prednost domaćeg terena, voljom žreba, dobio je superligaš.

14:05

Spartak - Zemun

Novi duel na relaciji Super liga - Prva liga.

14:03

Mačva - IMT

Imamo prvi par. Šapčani su u prethodnoj rundi izbacili Partizan.

12:17

Nosioci

Klubovi iz Super lige Srbije uz Jedinstvo sa Uba su nosioci na žrebu.