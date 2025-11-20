Održan je žreb za osminu finala Kupa Srbije . Najzanimljivi meč nas čeka u Dobanovcima gde će trećeligaš Budućnost ugostiti Crvenu zvezdu .

FSS je ranije objavio da će mečevi osmine finala Kupa Srbije biti odigrani 2. i 3. decembra.

Podsećamo, iz Kupa je već na startu ispao Partizan. Crno-beli su poraženi od Mačve u Šapcu sa 2:0. Ekipa Mačve i u narednom kolu igra na domaćem terenu, a sada im je rival IMT.