CRVENA ZVEZDA DOBILA NAJLAKŠEG RIVALA! Ponovo trećeligaš izlazi na crtu crveno-belima
Održan je žreb za osminu finala Kupa Srbije. Najzanimljivi meč nas čeka u Dobanovcima gde će trećeligaš Budućnost ugostiti Crvenu zvezdu.
Ovo su svi parovi osmine finala Kupa Srbije:
Mačva - IMT
Spartak - Zemun
Novi Pazar - Dubočica
Grafičar - Radnički (Niš)
Borac (Čačak) - Jedinstvo (Ub)
Železničar - Trajal
OFK Vršac - Vojvodina
Budućnost (Dobanovci) - Crvena zvezda
FSS je ranije objavio da će mečevi osmine finala Kupa Srbije biti odigrani 2. i 3. decembra.
Podsećamo, iz Kupa je već na startu ispao Partizan. Crno-beli su poraženi od Mačve u Šapcu sa 2:0. Ekipa Mačve i u narednom kolu igra na domaćem terenu, a sada im je rival IMT.
Prošlogodišnji finalista ekipa Vojvodine gostuje Vršcu u meču osmine finala.
