Austrija je remijem u dramatičnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine u Beču obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo.

Biće to prvi Mundijal za Austrijance još od 1998. godine, a Marko Arnautović je bio prilično emotivan prilikom proslave velikog uspeha.

Austrija - Bosna i Hercegovina Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia, JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

U jednom trenutku se obratio političkim liderima Austrije.

- Imam poruku za kancelara i predsednika države, 18. novembar bi trebalo da bude nacionalni praznik. I to mislim ozbiljno - rekao je Arnautović koji je nedavno postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije.

Fudbaler Crvene zvezde je ubrzo dobio odgovor od predsednika.

- Dragi Marko, tvoja ideja je svakako nešto što bi savezna Vlada i ja trebalo da podržimo. Ali, pogledaj ovo - poručio je Van der Belen i pokazao fotografiju čuvene "boginje", pehara namenjenom šampionu sveta.

- Izgleda poznato, zar ne? Ako ovo donesete u Beč krajem jula sledeće godine možemo ponovo da razgovaramo - dodao je predsednik Austrije.

Njegov odgovor je na društvenoj mreži Instagram izazvao puno pažnje i reakcija.

