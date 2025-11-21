PREDSEDNIK AUSTRIJE ODGOVORIO ARNAUTOVIĆU! Pogledajte hit poruku sa čela države! Evo šta je rekao na Markov zahtev
Austrija je remijem u dramatičnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine u Beču obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo.
Biće to prvi Mundijal za Austrijance još od 1998. godine, a Marko Arnautović je bio prilično emotivan prilikom proslave velikog uspeha.
U jednom trenutku se obratio političkim liderima Austrije.
- Imam poruku za kancelara i predsednika države, 18. novembar bi trebalo da bude nacionalni praznik. I to mislim ozbiljno - rekao je Arnautović koji je nedavno postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije.
Fudbaler Crvene zvezde je ubrzo dobio odgovor od predsednika.
- Dragi Marko, tvoja ideja je svakako nešto što bi savezna Vlada i ja trebalo da podržimo. Ali, pogledaj ovo - poručio je Van der Belen i pokazao fotografiju čuvene "boginje", pehara namenjenom šampionu sveta.
- Izgleda poznato, zar ne? Ako ovo donesete u Beč krajem jula sledeće godine možemo ponovo da razgovaramo - dodao je predsednik Austrije.
Njegov odgovor je na društvenoj mreži Instagram izazvao puno pažnje i reakcija.
