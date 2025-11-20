Slušaj vest

Dileme više nema - poznato je i ko će igrati protiv koga u evropskom baražu za Mundijal.

Održan je žreb u kom je učestvovalo ukupno 16 reprezentacija - Slovačka, tzv. Kosovo, Danska, Ukrajina, Turska, Irska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Vels, Albanija, Češka, Severna Irska, Severna Makedonija, Rumunija i Švedska, a parovi su sledeći:

Polufinale

1. Italija - Severna Irska

2. Vels - Bosna i Hercegovina

3. Ukrajina - Švedska

4. Poljska - Albanija

5. Turska - Rumunija

6. Slovačka - Tzv. Kosovo

7. Danska - Severna Makedonija

8. Češka - Republika Irska

Finale

Pobednik Polufinala 2 (Vels - Bosna i Hercegovina) - Pobednik Polufinala 1 (Italija - Severna Irska)

Pobednik Polufinala 3 (Ukrajina - Švedska) - Pobednik Polufinala 4 (Poljska - Albanija)

Pobednik Polufinala 6 (Slovačka - Tzv. Kosovo) - Pobednik Polufinala 5 (Turska - Rumunija) 

Pobednik Polufinala 8 (Češka - Republika Irska) - Pobednik Polufinala 7 (Danska - Severna Makedonija)

Selekcija Albanije prošla je odlično i igraće protiv Poljske koja nije bauk, pa ako prođe protiv boljeg iz duela Ukrajina - Švedska koje su selekcije sa kojima može da se igra, te je jasno da poraz naše reprezentacije u Leskovcu tek sada boli. Poljska jeste favorit protiv Albanije, ali daleko od toga da će rutinski savladati selekciju koja je bila bolja od "orlova" u grupnoj fazi.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ima jako težak zadatak i moraće da savlada prvo Vels, a potom i Italiju ili Severnu Irsku.

Mečevi baraža na programu su 26. i 31. marta.

Podsetimo, do baraža su na osnovu drugog mesta u svojim grupama u Evropi došli Slovačka, tzv. Kosovo, Danska, Ukrajina, Turska, Irska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Vels, Albanija i Češka.

Četiri reprezentacije su do baraža došla preko Lige nacija i to su Severna Irska, Severna Makedonija i Rumunija, koje su u svojim grupama bile treće, kao i Švedska, koja je bila poslednja u svojoj grupi sa samo tri boda.

Baraž za Svetsko prvenstvo je na programu u martu 2026. godine, a reprezentacije su pred žreb bile raspoređene u šeširima na ovaj način.

Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina

Drugi šešir: Poljska, Vels, Češka, Slovačka

Treći šešir: Republika Irska, Albanija, Bosna i Hercegovina, tzv. Kosovo

Četvrti šešir: Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska

Sada će se igrati prvo polufinala, zatim i finala, a pobednici će obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo.

Ko je sve na Mundijalu?

Do sada su na Mundijal plasman obezbedile 42 reprezentacije. Evo i kompletnog spiska:

Evropa: Austrija, Belgija, Hrvatska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska

Afrika: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Severna i Srednja Amerika: SAD, Kanada, Meksiko, Kurasao, Haiti, Panama

Okeanija: Novi Zeland

Interkontinentalni baraž

Pored evropskog, igraće se i interkontinentalni baraž u kom će učestvovati Irak, DR Kongo, Jamajka, Bolivija, Surinam i Nova Kaledonija. Parovi interkontinentalog baraža su sledeći:

Nova Kaledonija - Jamajka (pobednik ovog meča u finalu igra protiv DR Konga)

Bolivija - Surinam (pobednik ovog meča igra protiv Iraka)

