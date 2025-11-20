IMAMO ZA ČIM DA ŽALIMO - ALBANIJA PROŠLA ODLIČNO NA ŽREBU ZA BARAŽ! Ko će otići na Mundijal?! Čekaju nas dramatični mečevi, poraz u Leskovcu tek sada boli!
Dileme više nema - poznato je i ko će igrati protiv koga u evropskom baražu za Mundijal.
Održan je žreb u kom je učestvovalo ukupno 16 reprezentacija - Slovačka, tzv. Kosovo, Danska, Ukrajina, Turska, Irska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Vels, Albanija, Češka, Severna Irska, Severna Makedonija, Rumunija i Švedska, a parovi su sledeći:
Polufinale
1. Italija - Severna Irska
2. Vels - Bosna i Hercegovina
3. Ukrajina - Švedska
4. Poljska - Albanija
5. Turska - Rumunija
6. Slovačka - Tzv. Kosovo
7. Danska - Severna Makedonija
8. Češka - Republika Irska
Finale
Pobednik Polufinala 2 (Vels - Bosna i Hercegovina) - Pobednik Polufinala 1 (Italija - Severna Irska)
Pobednik Polufinala 3 (Ukrajina - Švedska) - Pobednik Polufinala 4 (Poljska - Albanija)
Pobednik Polufinala 6 (Slovačka - Tzv. Kosovo) - Pobednik Polufinala 5 (Turska - Rumunija)
Pobednik Polufinala 8 (Češka - Republika Irska) - Pobednik Polufinala 7 (Danska - Severna Makedonija)
Selekcija Albanije prošla je odlično i igraće protiv Poljske koja nije bauk, pa ako prođe protiv boljeg iz duela Ukrajina - Švedska koje su selekcije sa kojima može da se igra, te je jasno da poraz naše reprezentacije u Leskovcu tek sada boli. Poljska jeste favorit protiv Albanije, ali daleko od toga da će rutinski savladati selekciju koja je bila bolja od "orlova" u grupnoj fazi.
Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ima jako težak zadatak i moraće da savlada prvo Vels, a potom i Italiju ili Severnu Irsku.
Mečevi baraža na programu su 26. i 31. marta.
Podsetimo, do baraža su na osnovu drugog mesta u svojim grupama u Evropi došli Slovačka, tzv. Kosovo, Danska, Ukrajina, Turska, Irska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Vels, Albanija i Češka.
Četiri reprezentacije su do baraža došla preko Lige nacija i to su Severna Irska, Severna Makedonija i Rumunija, koje su u svojim grupama bile treće, kao i Švedska, koja je bila poslednja u svojoj grupi sa samo tri boda.
Baraž za Svetsko prvenstvo je na programu u martu 2026. godine, a reprezentacije su pred žreb bile raspoređene u šeširima na ovaj način.
Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina
Drugi šešir: Poljska, Vels, Češka, Slovačka
Treći šešir: Republika Irska, Albanija, Bosna i Hercegovina, tzv. Kosovo
Četvrti šešir: Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska
Sada će se igrati prvo polufinala, zatim i finala, a pobednici će obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo.
Ko je sve na Mundijalu?
Do sada su na Mundijal plasman obezbedile 42 reprezentacije. Evo i kompletnog spiska:
Evropa: Austrija, Belgija, Hrvatska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska
Afrika: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis
Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan
Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
Severna i Srednja Amerika: SAD, Kanada, Meksiko, Kurasao, Haiti, Panama
Okeanija: Novi Zeland
Interkontinentalni baraž
Pored evropskog, igraće se i interkontinentalni baraž u kom će učestvovati Irak, DR Kongo, Jamajka, Bolivija, Surinam i Nova Kaledonija. Parovi interkontinentalog baraža su sledeći:
Nova Kaledonija - Jamajka (pobednik ovog meča u finalu igra protiv DR Konga)
Bolivija - Surinam (pobednik ovog meča igra protiv Iraka)
