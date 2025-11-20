Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Sloven iz Rume rezultatom 2:0 i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije. U nedelju u okviru Superlige gostuju Javoru u Ivanjici (16.00).

I onda, u četvrtak 27. novembra crveno-beli na Marakani od 21.00 čas dočekuju rumunski FCSB u utakmici Lige Evrope.

Protiv Rumuna da grmi Marakana - Zoran Filipović Foto: Starsport©

Tim povodom podršku fudbalerima Crvene zvezde pružio je nekadašnji golgeter kluba Zoran Filipović. Zanimljivo, dok je igrao uvek je bio raspoložen za golove protiv klubova iz Rumunije.

Postigao je Zoran Filipović čak šest golova protiv rumunskih ekipa u crveno-belom dresu.

- Imao sam tu fudbalsku sreću da sam davao golove kad su internacionalne utakmice u pitanju. Rumuni su mi bili “mušterije” i kada sam igrao u inostranstvu, pogotovo u Benfiki, tako da me oni pamte jako dobro. Te utakmice su bile jako interesantne. Zvezda je u to vreme kao tim i kao klub bila mnogo jaka. Kada pogledamo sam fudbalski kvalitet klub i ekipa su bili superiorni, a ja sam eto imao tu sreću da postižem golove - istakao je Filipović.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

FCSB je naredni Zvezdin protivnik u Ligi Evrope.

- Optimista sam i mislim da ćemo dobiti tu utakmicu. FCSB je u ranijim godinama bio jak klub i jak tim. Uvek su imali tu tradiciju da na pravi način predstavljaju rumunski fudbal, ali u ovom trenutku mislim da imamo dovoljno kvaliteta i iskustva za pobedu. Igrači moraju da se pokažu u najboljem svetlu i da pred našim navijačima pobede utakmicu, koja je jako važna za dalje bodovanje u Ligi Evrope.

Za kraj, imao je bivši napadač Crvene zvezde i poruku za sve zvezdaše pred utakmicu sa FCSB.

- Želeo bi da ih pozovem da dođu u što većem broju i da navijaju kao na utakmici protiv Lila. Pozvao bi ih da dođu u još većem broju nego tada, jer su oni naš 12. igrač. U takvom ambijentu i sa dozom optimizma očekujem povoljan rezultat - zaključio je Filipović.