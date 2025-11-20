Slušaj vest

Fudbaleri Zemuna nezadrživo grabe ka povratku u elitni rang srpskog fudbala. Sa ubedljivih deset bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce, lider na tabeli Prve lige Srbije deluje nezaustavljivo, a jedan od ključnih šrafova u toj mašineriji je iskusni čuvar mreže, Mladen Živković.

Nakon odličnih partija na golu Zemuna, kluba koji je neporažen i posle 18 kola, Živković je bio gost rubrike „Prvoligaški leksikon“. Iako na terenu deluje kao nepremostiva prepreka za protivničke napadače, Mladen je van njega odmeren, iskren i čvrsto stoji na zemlji.

Saznajte zašto mu je stadion u Bačkoj Palanci ostao u neprijatnom sećanju, koga bi od svetskih zvezda odveo u Skadarliju, ali i zašto smatra da je velika privilegija to što je Novak Đoković Srbin.

Uživajte u odgovorima…

1. Fudbalski idol iz detinjstva?

– Đanluiđi Bufon.

2. Najdraži broj na dresu i zašto?

– Broj 89, zbog godišta.

3. Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?

– Trud se uvek isplati.

4. Omiljeni strani fudbalski klub?

– Nemam ga.

5. Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?

– Kada sam debitovao u Superligi u Smederevu, protiv Crvene zvezde.

6. Najlepša odbrana, odnosno odbrana koju najviše pamtiš tokom svoje karijere?

– Ne pamtim previše svojih odbrana, tako da nemam omiljenih.

7. Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?

– Pa bilo ih je, ali iskreno, ne razmišljam na taj način. Nemam neku određenu koje se sad mogu setiti.

8. Najteži protivnik na terenu, odnosno ko ti je zadavao najviše problema?

– Najteži protivnik na terenu ste uvek vi sami sebi.

9. Koji stadion ti je najteži bio za gostovanje i zašto?

– Najteži za gostovanje mi je bio stadion u Bačkoj Palanci. Ne zbog ekipe Bačke Palanke, nego zbog ambijenta koji me je uvek užasavao.

10. Omiljeni superligaški derbi, a da nije večiti?

– Recimo Vojvodina – Radnički Niš.

11. Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?

– Pa ima ih nekoliko, ali tu se ističe Miloš Rošević, onda… Đorđe Petrović.

12. Ko najviše kasni na treninge?

– Rošević.

13. Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?

– Nisam ni ja neki ekspert za modu, bolje da preskočimo to pitanje.

14. Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?

– Ima ih puno, to su uglavnom anegdote koje se dešavaju sa trenerima. Ali nisu za široke narodne mase.

15. Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?

– Kod mojih saigrača u Zemunu trenutno ništa, ali ono što me generalno najviše nervira je samo nezalaganje.

16. Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?

– Apsolutno nikakav, nisam sujeveran i nemam nikakve rituale.

17. Koju muziku slušaš da te podigne pred utakmicu?

– Ne slušam muziku pred utakmicu, a što se tiče nekog muzičkog opusa, slušam bukvalno sve – od klasike, roka, narodnog… ali odabrano.

18. Da možeš da biraš pesmu koja bi svirala na stadionu posle tvog odbranjenog penala ili neke vrhunske odbrane, koja bi to bila?

– Ne bi bila nijedna, jer jako malo stvari od spolja utiču na mene dok sam na terenu, tako da sam uglavnom skoncentrisan na ono što se dešava.

19. Kako najradije proslaviš veliku pobedu?

– Nemam neki način na koji proslavljam, jednostavno trudim se da sa sebi dragim ljudima uživam u njoj.

20. Šta bi ti teže palo – gol makazicama ili projektil sa 30 metara?

– Svaki gol mi jednako teško pada. Da li je lopta prešla liniju dva na sat ili dvesta dva na sat – potpuno je svejedno.

21. Sportista van fudbala koji te najviše inspiriše i zašto?

– Apsolutno Novak Đoković. Ne samo zbog svojih sportskih dostignuća, već i zbog svog obrazovanja, zbog svoje elokvencije, zbog načina na koji predstavlja našu zemlju i jednostavno mislim da je prava privilegija što je on Srbin.

22. Stadion na kojem si sanjao, ili možda još sanjaš, da jednog dana zaigraš?

– Kamp Nou.

23. Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige ili Prve lige, a da nije tvoj saigrač, bi pozvao u reprezentaciju?

– Uh, sad ste me zatekli. Previše subjektivan i verovatno bih zvao svoje prijatelje. Evo, recimo, iz Prve lige Srbije bih pozvao Ognjena Dimitrića. A iz Super lige Srbije to bi bio Marko Konatar.

24. Da si predsednik svog kluba, šta bi uradio da unaprediš isti?

– Ne bih radio ništa previše različito od onoga što ljudi trenutno rade. Klub je postavljen na stabilne temelje ide se u smeru ka modernizaciji, ka razvoju, i to je najvažnije – da se na stabilnim osnovama radi, tako da apsolutno ne bih ništa drugačije radio od ovoga što ljudi koji trenutno vode klub rade.

25. Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?

– Luis Figo. Odveo bih ga u Skadarliju.

26. Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Super lige?

– Hm… Aleksandar Katai.

27. Kako trenutno vidiš i Super ligu i Prvu ligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost fudbala?

– Super ligu vidim kao takmičenje koje iz godine u godinu napreduje, naročito zbog infrastrukture i zbog terena. Ono što mi se dopada jeste to što se nekada Superliga igrala mnogo više na rezultat, sada se igra otvorenije, mnogo više golova pada, tako da je zanimljivija za gledanje. Svakako bih voleo da je malo više posećena, od strane publike. A što se Prve lige tiče, mislim da je u ovom trenutku najveći problem Prve lige to što infrastruktura nije još uvek na zadovoljavajućem nivou kakav zahteva profesionalni nivo takmičenja.

28. Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?

– Teško je to opisati, to se treba doživeti.

29. Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?

– Evo, prvi koga se sećam, sad se skoro desio, zahtev je bio da uvek prvo poluvreme igramo na konkretno jednoj strani.

30. Kako želiš da te navijači pamte kad jednog dana završiš karijeru?

– Želim da me pamte po tome kakav sam čovek i samo po onome što sam zaslužio. I ni po čemu drugom.