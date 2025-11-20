Slušaj vest

Fudbalere BiH bili su jako blizu direktnog plasmana na Mundijal, vodili su protiv Austrije u Beču, ali nisu izdržali pa se meč završio remijem 1:1.

Tako će izabranici Sergeja Barbareza put ka Mundijalu morati da traže preko martovskog baraža.

Žreb im nije bio naklonjen, u polufinalu će 26. marta gostovati Velsu u Kardifu, a pobednik tog susreta će u finalu pet dana kasnije biti domaćin boljem iz duela između Italije i Severne Irske. Ko dobije to finale igraće na Mundijalu.

Nakon žreba oglasio se i selektor Bih Sergej Barbarez.

"Mislim da je ovo izvlačenje sa kojim možemo živeti. Vels je kvalitetna i ozbiljna ekipa, pogotovo na svom terenu, ali i mi imamo svoje adute i veru u ono što radimo", rekao je Barbarez, dodajući da BiH čeka zahtevan duel, ali ništa što ova ekipa ne može da iznese.

"To će biti zahtevna utakmica, ali potpuno sam uveren da ćemo se dobro pripremiti i pružiti maksimum. Jedina moja želja bila je da eventualno finale igramo kući. To će biti veliki motiv za sve nas."

Barbarez je jasno podvukao šta je prvi cilj:

"Prvo moramo odraditi veliki posao u Velsu, a ako to uspemo, na našem stadionu ćemo tražiti kartu za Svetsko prvenstvo", završio je Barbarez.