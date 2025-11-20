Lepe vesti, biće to divan stadion.
bravo
SJAJNE VESTI! Radovi u Pančevu, Železničar modernizuje stadion! (FOTO)
Slušaj vest
U poslednjoj nedelji novembra, grad Pančevo i FK Železničar započinju novu fazu radova na modernizaciji stadiona.
Na SRC „Mladost“ počinje izgradnja južne tribine, namenjene gostujućim navijačima i predviđene sa stajaćim mestima.
FK Železničar Foto: FK Železničar Pančevo, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Tribina „Istok“ biće u potpunosti pokrivena, a u planu su i dodatna poboljšanja i inovacije koje će značajno unaprediti uslove za igrače, navijače i sve posetioce.
Nakon završetka radova, kapacitet stadiona iznosiće oko 3.000 sedećih mesta, čime Železničar dobija savremen sportski objekat u skladu sa standardima Super lige Srbije.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši