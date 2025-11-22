Italijanka Dileta Leota već godinama važi za najatraktivniju fudbalsku voditeljku na evropskim televizijama.
Fudbal
Dileta Leota - boginja fudbalskih terena! Ovo su neka od najbrutalnijih izdanja najzgodnije voditeljke Evrope! (GALERIJA)
Slušaj vest
Lepotica sa TV ekrana, postala je simbol seksepila u sportskom novinarstvu. Zahvaljujući harizmi, profesionalizmu i brutalnom izgledu, publika je prati podjednako strastveno kao najveće fudbalske derbije. Njene fotografije postale su pravi hit, a ovo su neke od onih koje su zapalile mreže:
Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram/dilettaleotta, Printscreen/Instagram/dilettaleotta
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši