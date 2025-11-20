Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije Blagoja Milevski izjavio je danas da je Danska izuzetno kvalitetna reprezentacija, ali da će njegov tim dati sve od sebe da bude konkurentan u baražu evropskih kvalifikacija za naredno Svetsko prvenstvo.

Foto: Jane Barlow / PA Images / Profimedia

"Danska je izuzetno kvalitetna reprezentacija, bilo bi nezahvalno davati bilo kakvu prognozu. U ovom društvu nema slabih reprezentacija i apsolutno se ne možete nadati sigurnom plasmanu, ali ćemo dati sve od sebe da budemo konkurentni u plej-ofu", rekao je Milevski nakon žreba u Cirihu za baraž za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Severne Makedonije igraće na gostujućem terenu protiv Danske u polufinalu plej-ofa za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a ako eliminišu Dance u finalu ih čeka bolji iz meča Češka - Republika Irska.

"Za razliku od prošlog puta, kada smo bili u plej-ofu i igrali sa glavnim favoritima Italijom i Portugalom, sada smo na papiru dobili lakšeg protivnika, mada moram da naglasim da kada se takmičite sa 16 najboljih reprezentacija, nema lakih protivnika, naprotiv", rekao je Milevski.

Makedonski fudbaleri su završili kvalifikacije teškim porazom od Velsa 1:7, što im je donelo treće mesto u grupi, pa su zato bili su smešteni u najslabije rangirani, četvrti šešir na žrebu.

Polufinalne utakmice plej-ofa za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, biće odigrane 26. marta, a finalne 31. marta 2026 godine.