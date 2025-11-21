Slušaj vest

FK Crvena zvezda obavestila je javnost da je defanzivac Dragan Bojat potpisao ugovor sa klubom na dve i po godine.

Dragan Bojat došao je u žižu javnosti pre mesec dana, kada je na društvenim mrežama odao počast preminulim srpskom generalu Nebojši Pavkoviću, heroju iz rata protiv NATO 1999. godine.

Dragan Bojat na utakmici Novog Pazara i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Grupa navijača Novog Pazara "Ekstremi" napala je tada Dragana Bojata i poručila mu da nema šta da traži u njihovom klubu. Niko od čelnika FK Novi Pazar, ni trener, ni saigrači nisu zaštitli fudbalera. O ovoj bruci nije se oglasio ni FSS, ni sindikat fudbalera.

Dragan Bojat veruje da za njega dolaze bolji dani na Marakani.

- Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrednosti koje nas određuju - poručio je Bojat.

Dragan Bojat fudbaler Novog Pazara odao počast generalu Nebojši Pavkoviću Foto: Printskrin

Dragan Bojat je rođen 10. avgusta 2003. godine u Zrenjaninu, gde je i napravio prve fudbalske korake. Talentovani desni bek je do oktobra 2025. godine igrao za Novi Pazar, kada mu je zbog javnih patriotskih istupa raskinut profesionalni ugovor, nakon čega je postao slobodan igrač. U Superligi je odigrao 62 utakmice, postigao tri gola i upisao jednu asistenciju.

U narednom periodu, Dragan Bojat biće prosleđen na pozajmicu u klub koji će mu omogućiti kontinuitet u igri i dalji razvoj, kako bi spreman dočekao buduće obaveze.

‍