Meksički trener Migel Erera nije više selektor fudbalske reprezentacije Kostarike.

Fudbalski savez Kostarike je naveo da će u narednim danima kreće u potragu za njegovim naslednikom.

Kostarika nije uspela da se plasira na četvrto uzastopno Svetsko prvenstvo, pošto je u KONKAKAF kvalifikacijama završila na trećem mestu u grupi C iza Haitija i Hondurasa.

Erera je od januara ove godine vodio Kostariku na 14 zvaničnih utakmica, na kojima je zabeležio sedam pobeda, pet remija i dva poraza.

