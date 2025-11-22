Kostarika nije uspela da izbori plasman na Mundijal 2026. godine, pa je iskusni stručnjak smenjen sa mesta selektora.
DOBIO OTKAZ POSLE NEUSPEHA U KVALIFIKACIJAMA: Migel Erera više nije selektor Kostarike!
Meksički trener Migel Erera nije više selektor fudbalske reprezentacije Kostarike.
Fudbalski savez Kostarike je naveo da će u narednim danima kreće u potragu za njegovim naslednikom.
Kostarika nije uspela da se plasira na četvrto uzastopno Svetsko prvenstvo, pošto je u KONKAKAF kvalifikacijama završila na trećem mestu u grupi C iza Haitija i Hondurasa.
Erera je od januara ove godine vodio Kostariku na 14 zvaničnih utakmica, na kojima je zabeležio sedam pobeda, pet remija i dva poraza.
