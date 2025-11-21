Slušaj vest

Smena Dejana Stankovića sa mesta trenera moskovskog Spartaka i danas je glavna tema u Rusiji, a prošlo je više od nedelju dana.

Pod pritiskom javnosti i medija poklekli su čelnici Spartaka i smenili srpskog stručnjaka Dejana Stankovića.

Ruslan Litvinov u dresu moskovskog Spartaka Foto: Alexander Stupnikov / Sputnik / Profimedia

Igrači voleli Dekija

Dejan Stanković je u intervjuu Kuriru pre mesec dana otkrio koliko je imao prisan odnos sa fudbalerima Spartaka, koje je nazivao "svojim sinovima". Nije tajna, da je svlačionica najpopularnijeg kluba Rusije bila svim srcem uz svog trenera.

Da je stvarno tako potvrdio je i defanzivac Spartaka Ruslav Litvinov koji je otkrio kakva je bila reakcija unutar tima.

- Ekipa je bila u šoku kada smo saznali za odlazak Dejana Stankovića. Mi smo isti kao i svi ostali ljudi. Takođe čitamo vesti. Pokušavali smo da se odvojimo od toga, kako ne bi bilo negativnog raspoloženja - rekao je Litvinov za "Mač TV", ističući da je vest među fudbalere Spartaka stigla neočekivano.

1/15 Vidi galeriju Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Igrači se ne žale na zimu

Za novog trenera, kao privremeno rešenje postavljen je Vadim Romanov, čovek iz kluba, koji je bio jedan od pomoćnika Dejana Stankovića.

- Sada je 100% važno da novi trener održi pozitivan stav. Ostale su četiri utakmice do pauze. Pozitivne emocije mogu igrati ključnu ulogu u ishodu. Momci žele samo da pobede. I još nisu počele ruske zime. Argentinac Ezekijel Barko nosi šorc na treningu, iako se kao i ostali stranci žali na hladno vreme - pokušao je malo da omekša atmosferu Litvinov.

Vadim Romanov trener Spartaka iz Moskve Foto: Www.spartak.com

Romanov bio spreman

Vadim Romanov otkrio je da je bio spreman za posao, ukoliko uprava otpusti Dejana Stankovića.

- Pripremali smo se za svaki scenario, pa i za taj u kom Stanković odlazi. Morali smo brzo da se prilagodimo novim okolnostima, jer je sezona u toku i nema mnogo vremena. Lično mi se život nije promenio, ali dosta toga će rezultati da odluče. U fudbalu je stres uvek prisutan, a pogotovo je to primetno u velikanu kakav je Spartak. Što se Stankovića tiče, bio je odličan fudbaler, osvojio je mnogo titula i rado je delio iskustvo sa nama - rekao je Romanov za agenciju "RIA" i dodao:

- Razgovarali smo sa upravom. U svakodnevnoj smo komunikaciji sa sportskim direktorom i Sergejem Nekrasovim. Što se tiče nekih epohalnih promena – teško da će ih biti, jer je vremena malo. Međutim, bitno je da se igrači ujedine i ostanu borbeni. Atmosfera na treningu je odlična. Svi se smeju, domaći i strani igrači se druže.