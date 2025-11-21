Slušaj vest

Reprezentatativac Škotske Skot Mektomini raspametio je fudbalski svet spektakulranim golom u ključnom duelu protiv Danske.

Podsetimo, Škotska je izborila plasman na Mundijal 2026. godine, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija savladala selekciju Danske rezultatom 4:2, a meč je obeležila majstorija napadača Napolija.

Škotska je povela u 3. minutu kada je Mektomini makazicama zatresao mrežu Kaspera Šmajhela.

Odmah su krenula poređenja sa čuvenim Ronaldovim makazicama iz 2018. godine, kada je Portugalac, kao igrač Real Madrida, postigao gol protiv Juventusa.

Verovali ili ne, Mektomini je uspeo da nadamaši nebeski skok Kristijana.

Statističari su izračunali da je Mektomini luptu udario na visini od 2.53 metra i tako za 18 centimetara nadmašio Ronalda.

Portugalac je tada u Torinu loptu udario na visini od 2.35 metara i delovalo je niko neće ponoviti nešto slično, ali maestralni Mektomini je je uspeo da zaseni slavnog kolegu.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalAUUU, KAKVE MAKAZICE: Spektakularan gol Mektominija vodi Škotsku na Mundijal (video)
Skot Mektomini
FudbalIGRAĆE NA MUNDIJALU POSLE 28 GODINA! Nakon teške drame kapiten se potpuno slomio i pričao o poginulom saigraču: stalno smo pričali o Svetskom prvenstvu...
Endi Robertson
FudbalSPEKTAKL U GLAZGOVU - ŠKOTSKA IDE DIREKTNO NA MUNDIJAL: Danska poklekla u nadoknadi
profimedia-1053175036.jpg
FudbalPEP GVARDIOLA PONOVO NA MUKAMA: "Potrebno je vreme da se oporavi mentalno..."
Pep Gvardiola

Miki Van De Ven gol na Totenhem Kopenhagen Izvor: ESPN/Screenshot