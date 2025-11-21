Slušaj vest

Podsetimo, Škotska je izborila plasman na Mundijal 2026. godine, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija savladala selekciju Danske rezultatom 4:2, a meč je obeležila majstorija napadača Napolija.

Škotska je povela u 3. minutu kada je Mektomini makazicama zatresao mrežu Kaspera Šmajhela.

Odmah su krenula poređenja sa čuvenim Ronaldovim makazicama iz 2018. godine, kada je Portugalac, kao igrač Real Madrida, postigao gol protiv Juventusa.

Verovali ili ne, Mektomini je uspeo da nadamaši nebeski skok Kristijana.

Statističari su izračunali da je Mektomini luptu udario na visini od 2.53 metra i tako za 18 centimetara nadmašio Ronalda.

Portugalac je tada u Torinu loptu udario na visini od 2.35 metara i delovalo je niko neće ponoviti nešto slično, ali maestralni Mektomini je je uspeo da zaseni slavnog kolegu.

