Napadač Liverpula Ugo Ekitike veruje da će njegov klub u narednim sedmicama uspeti da zaređa sa pobjedama u Premijer ligi.

Šampion Engleske nije dobro otvorio sezonu u koju je ušao sa ogromnim ambicijama, pa posle 11 odigranih kola ima 18 bodova na osmom mestu na tabeli. To je osam manje od lidera Arsenala i četiri od drugoplasiranog Mančester sitija.

Liverpul sutra od 16 sati dočekuje Notingem Forest u 12. kolu.

"Mislim da će ovo biti težak period, nimalo laka utakmica, ali i mečevi pre reprezentativne pauze su očigledno bili teški. Moramo da se držimo zajedno i da se zaista podržavamo, jer će ovo biti veoma naporan period sa mnogo utakmica, ali optimista sam. Fudbal je stvar momenta. Sezonu smo počeli tako što smo sve utakmice dobijali golovima u poslednjem trenutku. Onda smo počeli da gubimo, ali mislim da to možemo da promenimo", kazao je Ekitike.

Reprezentativac Francuske stigao je u Liverpul letos za 95 miliona evra iz Frankfurta.

Postigao je šest golova na 16 takmičarskih utakmica za "redse", ali je u Premijer ligi poslednji put bio strelac u septembru.

