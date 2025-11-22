Slušaj vest

Posle više od dve godine suspenzije na fudbalski terene vraća se Pol Pogba.

Nekadašnji reprezentativac Francuske trebalo bi da zaigra za Monako u derbiju Lig 1 protiv Rena u gostima, u subotu veče od 19.00 časova.

Pol Pogba na treningu fudbalera Monaka Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Igranje sa dopingom

Pol Pogba (32) poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je 3. septembra 2023, kada je samo nekoliko minuta proveo na terenu u dresu Juventusa u pobedi nad Empolijem (2:0). Samo mesec dana ranije vezni fudbaler reprezentacije Francuske bio je pozitivan na DHEA, zabranjenu supstancu koja podiže nivo testosterona. Pogba je od samoga početka tvrdio da je supstancu uneo nenamerno, putem dodataka hrani za koje je verovao da su sigurni. Ali...



U februaru 2024. italijanska antidoping agencija izrekla mu je četverogodišnju suspenziju. Pogba se žalio Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lozani, koji mu je kaznu smanjio na 18 meseci. Raskinuo je ugovor sa Juventusom i preselio porodicu na šest meseci u Dubai. Posle odluke CAS dobio je pravo da se vrati na teren, pa je potpisao dvogodišnji ugovor sa Monakom.

1/8 Vidi galeriju Pol Pogba Foto: EPA/Peter Powell, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport/Peđa Milosavljević

Spreman za utakmicu

Prema pisanju lista "Ekip", Pogba je ove nedelje bez problema odradio sve treninge i našao se na spisku putnika za gosotovanje u Renu. Samim tim, novinari očekuju da dobije i prve minute ove sezone. Nije tajna, da Pogba sanja da izbori povratak u redove reprezentacije Francuske kako bi bio među odabranim fudbalerima za Svetsko prvenstvo 2026. Dosad je za trikolore odigrao 91 utakmicu i dao 11 golova.

Njegov povratak na teren trebalo je da se desi i ranije, ali je u oktobru doživeo lakšu povredu na treningu, pa je otpala mogućnost da zaigra protiv Anžera. Onda je iskrenuo zglob, pa iz tog razloga nije usledio ni povratak protiv ekipe Pariza, pred novembarsku reprezentativnu pauzu.

Srbin i Francuz - Dušan Vlahović i Pol Pogba iz zajedničkih dana u Juventusu Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener ga vidi kao lidera

Monako zauzima šesto mesto u fudbalskom prvenstvu Francuske, a trener tog tima Sebastijen Pokonjoli vidi Pola Pogbu kao lidera u ekipi.

- Tokom jednog od mojih prvih internih sastanaka govorio sam o klupskom nasleđu. Verujem da vođe, poput Pogbe, moraju da prenesu svoje znanje sledećoj generaciji, navijačima, svima koji su uključeni u klub. Iskusni igrači moraju biti mentori mlađima. Moram da se pobrinem da uspeju. Što više vođa imamo, to je pritisak raspoređeniji. Ako Pola budem koristio kako treba, grupa može imati koristi od njegovog uticaja - objasnio je Pokonjoli.

1/15 Vidi galeriju Zulaja Marija Pogba Foto: Printskrin/Instagram

Plavuša mu uzela srce



Pol Pogba rođen je 15. marta 1993. u predgrađu Pariza koje se zove Lanji Sur Marne. U porodici migranata iz Gvineje. Bio je izrazito talentovan, pa je iz Avra kao tinejdžer otišao u Mančester junajted, pa onda u Juventus gde je uzeo četiri titule. Klub iz Torina ga je za 105 miliona evra prodao ekipi sa Old Traforda 2016. Sa reprezentacijom Francuske bio je svetski prvak u Rusiji 2018.



Pol Pogba je oženjen manekenkom Marijom Zulaj Salaues od 2019. sa kojom ima tri sina - Labila Šakura (6), Kejana Zahida (4) i dvogodišnjaka čije ime nisu roditelji objavili. Govori više jezika - francuski, engleski, italijanski i španski. Jednom prilikom priznao je da je u Mančester junajtedu upao u period teške depresije, zbog trenera Žozea Murinja. Njegov brat Matijas pokušao je da ga reketira, pa se taj skandal vukao po medijima i sudovima.