ALISON BEKER SE VRAĆA U SASTAV LIVERPULA: Blazilski golman zalečio povredu
"Alison je trenirao prošle i ove nedelje i moći će da igra sutra ako stvari danas budu išle po planu", rekao je trener Liverpula Arne Slot.
Brazilski golman nije igrao otkako je 30. septembra povredio tetivu u drugom poluvremenu utakmice protiv Galatasaraja u Ligi šampiona.
Trener je rekao da neće moći da računa na Florijana Virca i Konora Bredlija, koji imaju problema sa mišićima nakon povratka iz svojih reprezentacija.
"Dakle, to je daleko od idealnog", naveo je Slot.
Bredli bi mogao da odsustvuje tri nedelje, a Vurc bi mogao da igra u sredu protiv PSV-a u Ligi šampiona. ; Slot je rekao da naredne dve nedelje neće moći da računa na Džeremija Frimponga.
"Biće zanimljivo videti koga svi želite da vidite kao desnog beka", rekao je Slot novinarima.
Liverpul u subotu od 16 časova dočekuje Notingem Forest.
Posle 11 kola, aktuelni šampion je osmi na tabeli sa 18 bodova, a Notingem Forest je pretposlednji sa devet bodova.
