Slušaj vest

"Alison je trenirao prošle i ove nedelje i moći će da igra sutra ako stvari danas budu išle po planu", rekao je trener Liverpula Arne Slot.

Brazilski golman nije igrao otkako je 30. septembra povredio tetivu u drugom poluvremenu utakmice protiv Galatasaraja u Ligi šampiona.

Trener je rekao da neće moći da računa na Florijana Virca i Konora Bredlija, koji imaju problema sa mišićima nakon povratka iz svojih reprezentacija.

"Dakle, to je daleko od idealnog", naveo je Slot.

Bredli bi mogao da odsustvuje tri nedelje, a Vurc bi mogao da igra u sredu protiv PSV-a u Ligi šampiona. ; Slot je rekao da naredne dve nedelje neće moći da računa na Džeremija Frimponga.

"Biće zanimljivo videti koga svi želite da vidite kao desnog beka", rekao je Slot novinarima.

1/6 Vidi galeriju Alison Beker Foto: EPA/ADAM VAUGHAN, Profimedia

Liverpul u subotu od 16 časova dočekuje Notingem Forest.

Posle 11 kola, aktuelni šampion je osmi na tabeli sa 18 bodova, a Notingem Forest je pretposlednji sa devet bodova.

(Beta)