Radnik je u prvom poluvremenu postigao tri pogotka. Domaći tim je u vođstvo doveo Miloš Popović u petom minutu, u 20. minutu autogol postiže fudbaler Vojvodine Dragan Rosić, dok je na 3:0 u 35. minutu povećao Haris Hajdarević.

Konačan rezultat postavio je autogolom fudbaler Radnika Sandro Tremule u 51. minutu.

Vojvodina zauzima treće mesto na tabeli Super lige Srbije sa 30 bodova, dok je Radnik posle drugog vezanog trijumfa na sedmoj poziciji sa 20 bodova.

U sledećem kolu Vojvodina dočekuje Spartak, a Radnik gostuje TSC-u.

