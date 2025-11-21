Fudbaleri Radnika pobedili su u Surdulici ekipu Vojvodine sa 3:1, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.
RADNIK JE GAZDA U SURDULICI: Vojvodina razbijena na gostovanju
Radnik je u prvom poluvremenu postigao tri pogotka. Domaći tim je u vođstvo doveo Miloš Popović u petom minutu, u 20. minutu autogol postiže fudbaler Vojvodine Dragan Rosić, dok je na 3:0 u 35. minutu povećao Haris Hajdarević.
Konačan rezultat postavio je autogolom fudbaler Radnika Sandro Tremule u 51. minutu.
Vojvodina zauzima treće mesto na tabeli Super lige Srbije sa 30 bodova, dok je Radnik posle drugog vezanog trijumfa na sedmoj poziciji sa 20 bodova.
U sledećem kolu Vojvodina dočekuje Spartak, a Radnik gostuje TSC-u.
(Beta)
