Fudbalski savez Kostarike je naveo da će u narednim danima započeti proces odabira novog selektora.

Kostarika nije uspela da se plasira na četvrto uzastopno Svetsko prvenstvo, pošto je u Konkakaf kvalifikacijama završila na trećem mestu u grupi C iza Haitija i Hondurasa.

Erera je od januara ove godine vodio Kostariku na 14 zvaničnih utakmica, na kojima je zabeležio sedam pobeda, pet remija i dva poraza.