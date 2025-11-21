Meksički trener Migel Erera nije više selektor fudbalske reprezentacije Kostarike
KOSTARIKA NAKON DEBAKLA PRIMENILA RECEPT SRBIJE: Meksiknac nije više selektor!
Fudbalski savez Kostarike je naveo da će u narednim danima započeti proces odabira novog selektora.
Kostarika nije uspela da se plasira na četvrto uzastopno Svetsko prvenstvo, pošto je u Konkakaf kvalifikacijama završila na trećem mestu u grupi C iza Haitija i Hondurasa.
Erera je od januara ove godine vodio Kostariku na 14 zvaničnih utakmica, na kojima je zabeležio sedam pobeda, pet remija i dva poraza.
