"Gabri, nažalost, zadobio je povredu igrajući za Brazil i biće odsutan nekoliko nedelja. Uradićemo dodatne preglede, mislim u sredu, i tada ćemo imati jasniju sliku o dužini njegovog oporavka", rekao je Arteta na konferenciji za medije.

Gabrijel (27) se povredio prošle sedmice na utakmici protiv Senegala.

Arsenal pre poslednjeg meča, remija protiv Sanderlenda (2:2), nije primio nijedan gol na osam utakmica u svim takmičenjima. Taj duel odigran je neposredno pre novembarske reprezentativne pauze.

"Ovo je veliki udarac jer je on naš lider u odbrani. Njegov izostanak nikada nije dobra stvar, ali pozitivno je to što imamo veoma dobre opcije i što sada drugi igrači moraju da se nametnu i odrade posao", poručio je Arteta.

Arsenal je trenutno lider Premijer lige sa četiri boda prednosti u odnosu na Mančester siti, a u Ligi šampiona je dobio sve četiri uvodne utakmice bez primljenog gola. Ukupno, Arsenal je u seriji od 14 utakmica bez poraza (12 pobeda i dva remija) u svim takmičenjima.

Posle reprezentativne pauze, Arsenal očekuje izuzetno težak niz, za osam dana igraće tri velike utakmice: najpre londonski derbi protiv Totenhema u nedelju (17.30), zatim protiv Bajerna iz Minhena i Čelsija.

"To je utakmica koja zahteva nešto više na emotivnom planu. Ne sme se preterati sa uzbuđenjem. Potrebno je dati mali ekstra napor u svakom duelu i svakoj akciji", rekao je Arteta o meču protiv Totenhema.

Totenhem nije pobedio Arsenal na gostovanju u Premijer ligi još od 2010. godine.

Arteta nije želeo da precizira da li će u nedelju moći da računa na povređene igrače: Gabrijela Martinelija, Viktora Đekereša, Nonija Maduekea, Rikarda Kalafjorija, Kaja Haverca i kapitena Martina Odegarda.

(Beta)