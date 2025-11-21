Slušaj vest

Kako je saopštila FIFA, Arijas je "suspendovan iz svih fudbalskih aktivnosti na period od šest meseci", a ta sankcija ističe oko četiri nedelje pre početka Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Njemu je, takođe, zabranjeno prisustvo na žrebu za Mundijal, koji će biti održan 5. decembra u Vašingtonu, a na kojem se očekuje prisustvo američkog predsednika Donalda Trampa.

Disciplinska komisija FIFA izrekla mu je i novčanu kaznu od 20.000 švajcarskih franaka (oko 25.000 dolara) zbog nepoštovanja odluke etičkog komiteta, koji mu je još u julu izrekao prethodnu šestomesečnu zabranu. FIFA nije navela na koji način je Arijas prekršio tu zabranu.

Arijas je ranije dao neprimeren komentar na račun Marte Koks, jedne od zvezda reprezentacije Paname, nakon što je ona javno kritikovala uslove i organizaciju u nacionalnom timu koji se plasirao na Svetsko prvenstvo za žene 2023. godine. On je u martu 2024. priznao da su njegove izjave bile "nesrećne i neprimerene".

Tokom prve suspenzije, Arijas je trebalo da bude udaljen sa dva meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u junu, kao i sa Gold kupa u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je trajao do jula.

Iz FIFA je saopšteno da Arijas ima pravo žalbe na najnoviju odluku.

Panama je plasman na Svetsko prvenstvo obezbedila pobedom nad Salvadorom od 3:0, dok je Surinam, dotadašnji lider grupe, poražen od Gvatemale sa 3:1.

(Beta)