- Pozicija na tabeli nije ta, koju Napredak, stručni štab i igrači, očekujemo. Bez obzira na loše rezultate u poslednje dve utakmice smo napravili neki pomak u smislu da nismo dozvolili puno prilika protivniku da postigne gol, kako protiv TSC – a, pogotovo protiv Lučanaca, koji u drugom poluvremenu bukvalno nisu uputili šut ka našem golu. Mi smo imali 29 kontakata u protivničkom šesnaestercu, međutim, nismo bili umešni da realizujemo te situacije koje smo pravili. Naravno da se ti podaci ne broje, naravno da je na kraju rezultat taj koji nas pomera, ili ostavlja na istom mestu na tabeli. Ovu i prošlu nedelju smo iskoristili da u što većem broju budemo prisutni na treningu, da odradimo, evo i Andrija je posle dužeg vremena odradio dve nedelje kvalitetno. Imali smo određenih problema, posebno sa golmanima. Dvojica su bila povređena, dok je Balević bio u omladinskoj reprezentaciji. Ima i drugih problema, do sutra nećemo znati da li ćemo moći da računamo na Drobnjaka. Bastajić se vratio iz povrede, ali to nije sto posto neka sprema i forma. Dolazi nam u goste ekipa, koja se pred kraj prelaznog roka pojačala sa nekoliko iskusnih superligaških igrača i internacionalaca, ali fokus, rad na treninzima u poslednje vreme daju nadu i veru da ćemo, ipak sutra ostvariti dobar rezultat – naglasio je šef stručnog štaba Radoslav Batak.