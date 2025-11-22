Slušaj vest

Fudbaleri hrvatskog niželigaša Uskoka, Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković, svojim herojskim činom oduševili su čitav region.

Na povratku sa gostovanja Ždralovima, gde su nesrećno poraženi rezultatom 2:1, fudbaleri Uskok Klisa doživeli su saobraćajnu nesreću na autoputu nedaleko od Maslenice.

U autobus u kom su se nalazili fudbaleri hrvatskog niželigaša udario je automobil, koji se nakon toga zakucao u vozilo hitne pomoći i zapalio.

Dok je vatra gutala automobil, fudbaleri Uskoka priskočili su u pomoć. Ilija, Igor i Josip bez razmišljanja su pritrčali zapaljenom vozilu, u poslednji čas izvukli vozača i sprečili tragediju.

Na mestu nesreće ubrzo su stigle nadležne službe, ali ključni trenutak odigrao se upravo u tim prvim sekundama, kada su fudbaleri Uskoka pokazali neverovatnu hrabrost i ljudskost, prenosi "Dalmatinski portal".

Možda su izgubili meč, ali kući su se vratili kao pravi heroji.

Kurir sport