"BEZ SRCA, ŽELJE I VOLJE, FUDBAL NE MOŽE DA SE IGRA..." Trener Vojvodine ljut posle poraza od Radnika! Njegove reči obilaze Srbiju
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga nezadovoljan je izdanjem svoje ekipe u porazu od Radnika u Surdulici.
Fudbaleri „stare dame“ izgubili su u gostima od Radnika rezultatom 3:1, a Tanjga je nezadovoljan igrom i nezalaganjem svojih igrača.
– U prvo poluvreme ušli smo bez želje i volje za igrom, duelom, agresivnošću, jednostavno, bili smo statisti i primili smo tri gola. U drugom poluvremenu smo se malo trgli, ali to nije bilo dovoljno da bismo mi ovu utakmicu preokrenuli ili došli makar do boda. Na kraju smo zasluženo izgubili, a čestitam domaćinu na odličnoj i srčanoj igri. Bez srca, želje i volje, fudbal ne može da igra – rekao je Tanjga.
