Slušaj vest

Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga nezadovoljan je izdanjem svoje ekipe u porazu od Radnika u Surdulici.

Fudbaleri „stare dame“ izgubili su u gostima od Radnika rezultatom 3:1, a Tanjga je nezadovoljan igrom i nezalaganjem svojih igrača.

Foto galerija iz Novog Sada

– U prvo poluvreme ušli smo bez želje i volje za igrom, duelom, agresivnošću, jednostavno, bili smo statisti i primili smo tri gola. U drugom poluvremenu smo se malo trgli, ali to nije bilo dovoljno da bismo mi ovu utakmicu preokrenuli ili došli makar do boda. Na kraju smo zasluženo izgubili, a čestitam domaćinu na odličnoj i srčanoj igri. Bez srca, želje i volje, fudbal ne može da igra – rekao je Tanjga.

njegos.jpeg
Miroslav Tanjga
HMCL2855.JPG
vojvodina-zvezda-498575.JPG

Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivan susret Izvor: MONDO/Milutin Vujičić