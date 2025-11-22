– U prvo poluvreme ušli smo bez želje i volje za igrom, duelom, agresivnošću, jednostavno, bili smo statisti i primili smo tri gola. U drugom poluvremenu smo se malo trgli, ali to nije bilo dovoljno da bismo mi ovu utakmicu preokrenuli ili došli makar do boda. Na kraju smo zasluženo izgubili, a čestitam domaćinu na odličnoj i srčanoj igri. Bez srca, želje i volje, fudbal ne može da igra – rekao je Tanjga.