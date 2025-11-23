Slušaj vest

Brazilski superstar Vinisijus Junior uskoro će potpisati novi ugovor sa Real Madridom, otkriva španski "As".

Spekulisalo se u poslednje vreme da je Vinisijus nezadovoljan statusom u klubu i da bi mogao da napusti Madrid, ali to se neće dogoditi. 

Brazilac je nastavio pregovore sa kraljevskim klubom o produžetku saradnje i očekuje se da će uskoro staviti potpis na novi ugovor.

Vinsijus ima ugovor sa Realom do juna 2027. godine, a trenutno zarađuje 15 miliona evra po sezoni.

