Nemanji Gudelju ističe ugovor sa Seviljom i evidentno je da ga neće produžiti. Međutim, nije da srpski reprezentativac nema primamljivih ponuda.

Jedna od tih je iz italijanske Serije A.

Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

Kako javlja Mateo Moreto, Đenova je prva u redu za usluge Gudelja.

Gudelj je u karijeri branio boje Brede, AZ Alkmara, Ajaksa, Tjenđina, Guangdžoua, Sportinga i od leta 2019. je u Sevilji. Reprezentativac je Srbije od 2014. godine.

Kurir sport / Sportske.net

Familija Gudelja na utakmici Sevilja -Betis