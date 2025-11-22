Slušaj vest

Nemanji Gudelju ističe ugovor sa Seviljom i evidentno je da ga neće produžiti. Međutim, nije da srpski reprezentativac nema primamljivih ponuda.

Jedna od tih je iz italijanske Serije A.

Kako javlja Mateo Moreto, Đenova je prva u redu za usluge Gudelja.

Gudelj je u karijeri branio boje Brede, AZ Alkmara, Ajaksa, Tjenđina, Guangdžoua, Sportinga i od leta 2019. je u Sevilji. Reprezentativac je Srbije od 2014. godine.

