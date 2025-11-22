Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 16.00 časova gostuju u Ivanjici, ekipi Javora.

Ali, na Marakani se uveliko spremaju i za nastavak Lige Evrope i utakmicu protiv rumunskog kluba FCSB, u četvrtak 27. novembra od 21.00 sat.

Fudbaleri Crvene zvezde slave pobedu nad Lilom Foto: Dragan Tesic

Crvena zvezda će u okviru petog kola ligaške faze Lige Evrope dočekati FCSB, a posmatrajući istoriju klub je bio izuzetno uspešan protiv timova iz Rumunije. Crveno -beli su do sada odigrali šest mečeva sa rumunskim ekipama i ostvarili pet pobeda, uz samo jedan remi.

Prvi put se Zvezda sa predstavnikom Rumunije sastala davne 1970. godine, u osmini finala Kupa evropskih šampiona. Na stadionu „Rajko Mitić“ Zvezda je igrala protiv rumunske ekipe Uta Arad i trijumfovala rezultatom 3:0 golovima Filipovića, Aćimovića i Ostojića. Revanš meč je odigran u Rumuniji, a crveno-beli su bili ponovo ubedljivi i uz dva gola Filipovića i jedan Jankovića obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja.

Na naredni duel sa timom iz Rumunije se čekalo pet godina. Tada u prvom kolu Kupa UEFA Zvezda je odigrala dvomeč sa Univerzitatea Krajovom. Prvi meč je odigran u Rumuniji, crveno-beli su slavili rezultatom 1:3, a u listu strelaca su se upisali Dušan Savić, kao i Zoran Filipović koji je postigao dva gola. Revanš na Marakani je završen rezultatom 1:1, uz gol Filipovića sa penala, čime je potvrđen plasman u narednu rundu takmičenja.





Poslednji dvomeč sa rumunskim klubom odigran je u sezoni 2021/2022, u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope protiv Kluža. Zvezda je na domaćem terenu ostvarila pobedu rezultatom 4:0, a golgeterski raspoloženi su bili Katai, Ivanić, Pavkov i Ben. Plasman u Ligu Evrope crveno-beli su potvrdili i trijumfom u Rumuniji. Meč je završen rezultatom 1:2, a u listu strelaca su se upisali Katai i Pavkov.