Slušaj vest

Veljko Paunović ima ozbiljne planove sa srpskom fudbalskom reprezentacijom u narednom periodu.

Njegov glavni zadatak biće da privoli Sergeja Milinkovića-Savića da promeni mišljenje i ponovo zaigra za Orlove.

Poznaje Sergeja u dušu - Veljko Paunović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bilo je već razgovora

Nije tajna da je Sergejeva odluka da posle EURO 2024 u Nemačkoj ne igra više za Srbiju prilično uzdrmala odnose unutar ekipe. Nije popularni SMS bio samo važan fudbaler na terenu, već i u svlačionici, za dobru atmosferu i harmoniju.



Zato je Veljko Paunović već razgovarao sa Sergejem Milinkovićem-Savićem i taj prvi razgovor imao je pozitivne tonove. Nije selektor želeo da uslovaljava fudbalera pred utakmice protiv Engleske i Letonije, ali mu je jasno stavio do znanja da bi voleo da ga ponovo vidi u dresu Srbije. I to već od marta meseca, kada bi srpska fudbalske reprezentacija trebalo da odigra dve prijateljske utakmice.

1/13 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić u dresu Srbije Foto: Starsport

Još je sve otvoreno

Zasad, Sergej nije odgovorio ni pozitivno, ni negativno, što je Veljku dalo dovoljno prostora da u narednom periodu razgovorom pokuša da ishendluje stvar i dobije kvalitetnog fudbalera za septembar 2026. godine, kada će Srbija igrati Ligu nacija. U priču je uključen i Sergejev mlađi brat Vanja, golman Napolija.

- Igrači kao Vanja i Sergej, isto tako deo generacije sa kojom sam radio i sa kojom smo bili uspešni. Pričao sam sa njima. Sve se desilo iznenada i oni su prethodno doneli neke odluke, bilo im je previše rano da se odazovu u ovom trenutku. Ostavili su otvoreno za sledeća okupljanja u martu. To je najkraće i najjednostavnije - bio je direktan Veljko Paunović.

Da Sergeju prija što je Veljko postao selektor pokazuje i činjenica da je lajkovao tu objavu FSS na instagramu i ovaj detalj posebno bode oči. Treba se podsetiti da su Veljko Paunović i Sergej Milinković-Savić imali sjajnu saradnju u omladinskoj reprezentaciji, koja je 2015. godine osvojila Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu.

1/11 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Fss

Uspomene sa Novog Zelanda

Upravo je na mundijalitu pod komandom Paunovića, Sergej prikazao sav svoj raskošan talenat i može se slobodno reći na velikoj sceni postao fudbaler. Njegove odlične partije na Novom Zelandu učinile su da belgijski Genk dobro unovči i proda u Lacio za 12 miliona evra.



Tokom tog perioda, Paunović je verovao u Sergeja i smatrao ga izuzetnim talentom, čak mu je jednom prilikom rekao da može biti bolji i od Pola Pogbe. Zajedno su dobijali važne utakmice, što je učvrstilo međusobno poštovanje.

U Paunovićevim izjavama može se videti da on ima veliko poštovanje prema Sergeju, ne samo kao igraču, već i kao lideru. Njegov povratak u nacionalni tim bio bi važan sa taktičke strane, jer je SMS vrhunski vezni igrač i može igrati ključnu ulogu u reprezentaciji.

Sergej Milinković-Savić pred početak utakmice Srbije i Slovenije na EURO 2024 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/DeFodi Images

Uživanje u Saudijskoj Arabiji



Sergej Milinković-Savić nedavno je produžio ugovor sa klubom Al Hilal i tako se odlučio da ostane u Saudijskoj Arabiji. Iako su ga zvali engleski i italijanski klubovi, a najuporniji bio Juventus, Srbin je prihvatio ponudu Al Hilala za produžetak ugovora i parafirao saradnju do 2028. godine, vrednu 30.000.000 evra po sezoni. To je za pet miliona veća plata od one koju je imao dosad.

Prvo naredno veliko takmičenje za koje će se boriti Srbija biće EURO 2028 čiji će domaćini biti Engleska, Škotska, Vels i Irska. Mesta će biti za 24 reprezentacije, a one će biti podeljene u 12 grupa, pri čemu će svaka grupa imati četiri ili pet timova, a igraće tokom 2027. Ukupno 20 timova direktno će se plasirati na završni turnir, 12 pobednika grupa i osam najbolje rangiranih drugoplasiranih timova.